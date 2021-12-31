logo

BTC/USD

47241.63

ETH/USD

3739.15

LTC/USD

148.37

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество работа и карьера Эти 5 привычек заставляют нас стареть гораздо быстрее
commentss НОВОСТИ Все новости

Эти 5 привычек заставляют нас стареть гораздо быстрее

О негативном влиянии сахара известно широко, но это не мешает многим злоупотреблять в рационе

сегодня, 06:02
Автор:

Ольга Чародий
Поделитесь публикацией:

Некоторые, казалось бы, невинные вещи негативно отражаются не только на внутреннем, но и внешнем состоянии. Рассказываем, от чего следует отказаться, чтобы избежать преждевременного старения. Как рассказывает издание Eat This Not That!, есть некоторые распространенные ошибки, крайне негативно влияющие на нашу внешность. От них мы рекомендуем отказаться как можно скорее, чтобы не влиять на свое состояние.

Эти 5 привычек заставляют нас стареть гораздо быстрее

Отношения (фото из открытых источников)

Согласно данным исследования Калифорнийского университета в Сан-Франциско, люди, потреблявшие больше сладких напитков, были более склонны к развитию различных метаболических заболеваний из-за ускоренного старения клеток. О негативном влиянии сахара известно широко, но это не мешает многим злоупотреблять в рационе. Если вы хотите отсрочить старение, то от этого продукта придется отказаться. Дело в том, что кожа человека поддерживается двумя соединениями: коллагеном и эластином – именно они придают ему упругость. Частое потребление сахара замедляет, а иногда совсем блокирует усилия организма по восстановлению.

Согласно исследованиям ученых из Гарвардской медицинской школы, постоянное напряжение не только ускоряет процесс старения, но провоцирует развитие серьезных заболеваний. От спиртных напитков людям, желающим дольше выглядеть молодыми, следует отказаться вообще или минимизировать их потребление. Регулярное потребление алкоголя приводит к появлению морщин, образованию мешков под глазами. Согласно научной работе, опубликованной в журнале Clinical and Experimental Dermatology, сон играет ключевую роль в восстановлении кожного барьера. Поэтому стоит отдыхать каждую ночь около семи – девяти часов.

Напомним, Если хотите избавиться от лишнего веса, тогда ученые настоятельно рекомендуют пересмотреть свой образ жизни и перестать делать утром следующие действия. 




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eatthis.com/news-simple-ways-never-get-old/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!