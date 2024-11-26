Если на собеседовании спрашивают о желаемой зарплате: Гейтс посоветовал что сказать

Собеседования могут стать настоящим испытанием для многих кандидатов, но правильный подход способен увеличить шансы на успех. Основатель Microsoft Билл Гейтс поделился советом, как отвечать на вопрос о желаемом уровне заработной платы, сообщает Unilad.

Собеседование

В статье отмечается, что собеседования иногда напоминают минные поля, где одна ошибка может стоить рабочего места. Один из самых сложных вопросов, который часто задают работодатели, касается ожиданий заработной платы.

Гейтс предлагает отвечать так, чтобы выделиться среди других претендентов.

"Я надеюсь, что пакет опционов будет хорошим. Я готов рисковать и убежден, что компания имеет большое будущее, поэтому предпочитаю акционные опционы даже больше, чем денежную компенсацию", — говорит Гейтс.

По мнению Гейтса, такой ответ демонстрирует работодателю уверенность кандидата в своих силах и готовность инвестировать в будущее компании. Этот подход может стать сигналом о заинтересованности работника в успехе организации и его готовности к нестандартным решениям.

Кроме того, в Unilad добавляют, что подобный ответ помогает показать работодателям, что кандидат открыт к разным вариантам вознаграждения, даже если таковые не обсуждались.

Билл Гейтс уверен, что этот подход можно легко адаптировать для компаний, использующих систему премирования или предлагающих другие виды вознаграждения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что собеседование – это не только проверка профессиональных навыков, но и тест на гибкость, стрессоустойчивость и умение быстро мыслить. Опытные рекрутеры часто задают "коварные" вопросы, чтобы увидеть, как кандидат ориентируется в неудобных или нестандартных ситуациях. Некоторые из них могут вывести из зоны комфорта, другие запутать.



