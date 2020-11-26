kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 26.11.2020

BTC/USD

17340.12

ETH/USD

517.35

LTC/USD

74.74

НБУ 26.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

34.05

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество работа и карьера Эксперты назвали наиболее востребованную профессию этой осени в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Эксперты назвали наиболее востребованную профессию этой осени в Украине

Специалисты связывают популярность данной профессии со введением карантина

сегодня, 13:22
Автор:

Елизавета Черных

Эксперты сервиса онлайн-услуг провели опрос, в ходе которого определили самую востребованную профессию в Украине в данный момент. Результаты показали, что именно автоинструкторы сейчас пользуются большой популярностью в нашей стране. Спрос на инструкторов по вождению вырос на 45% процентов. 

Эксперты назвали наиболее востребованную профессию этой осени в Украине

ФОТО: Из открытых источников

Специалисты уверяют, что популярность данной профессии объясняется введением карантина в стране, в частности ограничением работы общественного транспорта. В связи с этим все больше и больше украинцев хотят научиться водить автомобиль самостоятельно. 

Эксперты также отметили, что в Украине на 33% вырос спрос на репетиров, особенно на тех, которые преподают онлайн. 

На 23% стала более востребованной профессия специалистов по сборке мебели, а на 13% — мастеров по ремонту бытовой техники. Также популярностью пользуются строители, актуальность этой профессии возросла на 10%. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о минимальной зарплате в Украине и Европе, а также наименее оплачиваемых профессиях в Украине. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ukrayina/eksperti-nazvali-naybilsh-zatrebuvanu-profesiyu-oseni-1675276.html?fbclid=IwAR0g27bkIXSc7QArDFmEwoVr8K_MrLo5RSswj3NdBkTBgbPW6gQst8Dt-s8
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ