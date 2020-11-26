Эксперты назвали наиболее востребованную профессию этой осени в Украине

Эксперты сервиса онлайн-услуг провели опрос, в ходе которого определили самую востребованную профессию в Украине в данный момент. Результаты показали, что именно автоинструкторы сейчас пользуются большой популярностью в нашей стране. Спрос на инструкторов по вождению вырос на 45% процентов.

ФОТО: Из открытых источников

Специалисты уверяют, что популярность данной профессии объясняется введением карантина в стране, в частности ограничением работы общественного транспорта. В связи с этим все больше и больше украинцев хотят научиться водить автомобиль самостоятельно.

Эксперты также отметили, что в Украине на 33% вырос спрос на репетиров, особенно на тех, которые преподают онлайн.

На 23% стала более востребованной профессия специалистов по сборке мебели, а на 13% — мастеров по ремонту бытовой техники. Также популярностью пользуются строители, актуальность этой профессии возросла на 10%.

Ранее "Комментарии" рассказывали о минимальной зарплате в Украине и Европе, а также наименее оплачиваемых профессиях в Украине.





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