Эксперты назвали наиболее востребованную профессию этой осени в Украине

Язык
Coinspot 26.11.2020
BTC/USD
17340.12
ETH/USD
517.35
LTC/USD
74.74
НБУ 26.11.2020
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
34.05
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Эксперты сервиса онлайн-услуг провели опрос, в ходе которого определили самую востребованную профессию в Украине в данный момент. Результаты показали, что именно автоинструкторы сейчас пользуются большой популярностью в нашей стране. Спрос на инструкторов по вождению вырос на 45% процентов.
ФОТО: Из открытых источников
Специалисты уверяют, что популярность данной профессии объясняется введением карантина в стране, в частности ограничением работы общественного транспорта. В связи с этим все больше и больше украинцев хотят научиться водить автомобиль самостоятельно.
Эксперты также отметили, что в Украине на 33% вырос спрос на репетиров, особенно на тех, которые преподают онлайн.
На 23% стала более востребованной профессия специалистов по сборке мебели, а на 13% — мастеров по ремонту бытовой техники. Также популярностью пользуются строители, актуальность этой профессии возросла на 10%.
Ранее "Комментарии" рассказывали о минимальной зарплате в Украине и Европе, а также наименее оплачиваемых профессиях в Украине.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости