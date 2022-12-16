Достойно или в нищете: эксперты рассказали, от чего зависят перспективы будущих пенсионеров

В Украине действуют два уровня пенсионной системы – первый, солидарная, и третий – добровольное накопление. Работа над вторым уровнем – обязательная накопительная пенсия – продолжается. Первый уровень не может обеспечить будущих пенсионеров достаточной защитой, а третий уровень в Украине слабо развит. Таким образом, судьба молодежи, которая выйдет на заслуженный отдых через несколько десятилетий, вызывает беспокойство. "Комментарии" спросили у экспертов: какова судьба будущих пенсионеров в Украине.

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Экономист Олег Пендзин отмечает, что первый уровень пенсионной системы означает, что каждый гражданин гарантированно получит выплаты по результатам трудовой деятельности.





"Когда мы говорим о первом уровне пенсионного обеспечения, государство берет на себя ответственность не только выплатить в рамках солидарной системы пенсию по окончании вашей трудовой деятельности, но и проиндексировать ее должным образом. Как только вы идете на соглашение с государством и перечисляете деньги в Пенсионный фонд в рамках солидарной системы, государство уже взяло на себя ответственность. Она не может через 20 лет сказать: извини, у меня нет денег”, — заметил он.





В Украине работают десятки негосударственных пенсионных фондов, необходимые для третьего уровня пенсионного обеспечения. Однако рынок для инвестиций этих средств отсутствует, говорит экономист Игорь Бураковский.





"Третий уровень работает во всех странах с разным успехом, ведь пенсионные проблемы — самые сложные, — рассказывает он. — В Украине должен работать финансовый рынок, чтобы было куда вкладывать деньги негосударственных пенсионных фондов".





Однако пенсионное обеспечение – это не только вопрос к государству, ведь каждый украинец должен задуматься, как обеспечить себе достойную старость.





Каждый должен ответить на простой вопрос: я хочу получать социальную пенсию? Тогда никаких претензий ни к кому. Или я хочу получать другую пенсию. Тогда это означает, что сегодня я должен экономить часть денег откладывать в соответствующие пенсионные схемы, накапливать на пенсионных счетах”, — убежден Бураковский.

Он убежден: надо изменить отношение к пенсии.

"Пенсия – это не подарок, ее нужно заработать. Задача государства – создать систему для зарабатывания пенсии, такую регуляцию, чтобы у населения была уверенность. Первый уровень – условно говоря – помощь всем. Второй и третий уровень – ответственность каждого", — сказал он.



Эксперты также оценили перспективы введения пенсионной реформы во время войны.

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