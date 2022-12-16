logo

BTC/USD

16988.63

ETH/USD

1210.24

LTC/USD

68.68

USD/UAH

39.75

EUR/UAH

41.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество работа и карьера Достойно или в нищете: эксперты рассказали, от чего зависят перспективы будущих пенсионеров
commentss НОВОСТИ Все новости

Достойно или в нищете: эксперты рассказали, от чего зависят перспективы будущих пенсионеров

Эксперты убеждены, что в Украине нужно менять отношение молодежи к пенсии

сегодня, 15:15
Поделитесь публикацией:
Автор:

Давиденко Евгения

В Украине действуют два уровня пенсионной системы – первый, солидарная, и третий – добровольное накопление. Работа над вторым уровнем – обязательная накопительная пенсия – продолжается. Первый уровень не может обеспечить будущих пенсионеров достаточной защитой, а третий уровень в Украине слабо развит. Таким образом, судьба молодежи, которая выйдет на заслуженный отдых через несколько десятилетий, вызывает беспокойство. "Комментарии" спросили у экспертов: какова судьба будущих пенсионеров в Украине.

Достойно или в нищете: эксперты рассказали, от чего зависят перспективы будущих пенсионеров

Фото: https://pixabay.com/


Экономист Олег Пендзин отмечает, что первый уровень пенсионной системы означает, что каждый гражданин гарантированно получит выплаты по результатам трудовой деятельности.


"Когда мы говорим о первом уровне пенсионного обеспечения, государство берет на себя ответственность не только выплатить в рамках солидарной системы пенсию по окончании вашей трудовой деятельности, но и проиндексировать ее должным образом. Как только вы идете на соглашение с государством и перечисляете деньги в Пенсионный фонд в рамках солидарной системы, государство уже взяло на себя ответственность. Она не может через 20 лет сказать: извини, у меня нет денег”, — заметил он.


В Украине работают десятки негосударственных пенсионных фондов, необходимые для третьего уровня пенсионного обеспечения. Однако рынок для инвестиций этих средств отсутствует, говорит экономист Игорь Бураковский.


"Третий уровень работает во всех странах с разным успехом, ведь пенсионные проблемы — самые сложные, — рассказывает он. — В Украине должен работать финансовый рынок, чтобы было куда вкладывать деньги негосударственных пенсионных фондов".


Однако пенсионное обеспечение – это не только вопрос к государству, ведь каждый украинец должен задуматься, как обеспечить себе достойную старость.


Каждый должен ответить на простой вопрос: я хочу получать социальную пенсию? Тогда никаких претензий ни к кому. Или я хочу получать другую пенсию. Тогда это означает, что сегодня я должен экономить часть денег откладывать в соответствующие пенсионные схемы, накапливать на пенсионных счетах”, — убежден Бураковский.

Он убежден: надо изменить отношение к пенсии.

"Пенсия – это не подарок, ее нужно заработать. Задача государства – создать систему для зарабатывания пенсии, такую регуляцию, чтобы у населения была уверенность. Первый уровень – условно говоря – помощь всем. Второй и третий уровень – ответственность каждого", — сказал он.

Эксперты также оценили перспективы введения пенсионной реформы во время войны.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!