Десятки танкеров с российской нефтью теперь никому не нужны: что происходит после 10 января

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Кравцев Сергей
По меньшей мере 65 нефтяных танкеров бросили якорь в разных местах по всему миру, в том числе у берегов Китая и России, с тех пор, как 10 января США объявили о новом пакете санкций. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".
Экспорт российской нефти. Фото из открытых источников
По данным MarineTraffic и сервиса отслеживания судов LSEG, 13 января пять из этих танкеров стояли на якоре у китайских портов, еще семь бросили якорь у берегов Сингапура, а остальные остановились у берегов России в Балтийском море и на Дальнем Востоке.
Министерство финансов США 10 января ввело санкции против российских производителей нефти "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также против 183 судов, перевозивших российскую нефть. Санкции направлены на доходы, которые Москва использовала для финансирования войны с Украиной.
Некоторые порты начали действовать до последних мер США. Shandong Port Group запретила танкерам, находящимся под санкциями США, заходить в свои порты, сообщили трейдеры на прошлой неделе.
Аналитики подсчитали, что около 10% мирового флота нефтяных танкеров попали под санкции США.
Некоторые фрахтователи уже пытались забронировать суда после объявления о санкциях, что указывает на сокращение предложения судов.
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