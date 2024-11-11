Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украинское командование отправило и продолжает отправлять в Курскую область свои лучшие и хорошо укомплектованные бригады. На это фоне возникает вопрос, почему более слабые и истощенные бригады вынуждены отступать на Донбассе, где ВСУ не хватает сил, чтобы сдержать наступление России. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале испанской газеты El País.
Бои в Курской области. Фото из открытых источников
Авторы материала приводят заявление одного из бойцов, имя которого не раскрывают. Он говорит, что на недостаток военных в Курской операции никто не жалуется: ротация бойцов происходит каждые 10 дней, а в начале было даже каждые три дня. В это же время на Донбассе, в частности в районе Курахово, среднее время пребывания пехоты на линии фронта составляет 25 дней, заявили газете представители четырех разных бригад.
Отмечается, что на Курщине наши бойцы не только сдерживают наступление россиян, но и порой сами контратакуют, захватывая новые территории. На фронте же внутри Украины наши военные давно не продвигались вперед, лишь постоянно атакуя.
Журналисты подчеркивают, именно на Курщине воюют механизированные и бронетанковые полки, оснащенные западной техникой. Так, 47-я механизированная бригада, которая полностью оснащена оружием НАТО и имеет хорошо обученный личный состав, воюет здесь на американских танках "Абрамс" и БМП "Брэдли", которые непосредственно атакуют позиции россиян.
Читайте также на портале "Комментарии" — РФ начала реализовывать свой план в Курской области: о чем идет речь.
Новости