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Что задумал Зеленский: на Западе рассказали, на какое направление Украина бросает лучшие бригады

El País пишет, что на Курщине воюют лучшие бригады ВСУ, пока на Донбассе оборона "разваливается"

сегодня, 16:47
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Кравцев Сергей

Украинское командование отправило и продолжает отправлять в Курскую область свои лучшие и хорошо укомплектованные бригады. На это фоне возникает вопрос, почему более слабые и истощенные бригады вынуждены отступать на Донбассе, где ВСУ не хватает сил, чтобы сдержать наступление России. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале испанской газеты El País.

Что задумал Зеленский: на Западе рассказали, на какое направление Украина бросает лучшие бригады

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

"На Сумщине настолько интенсивный артиллерийский огонь, полеты авиации и движение бронетехники, что это странно по сравнению со слабой позицией Украины в горячих точках Донбасса. Опрошенные в конце октября в этом районе военные уверяют, что если им что-то и нужно, то больше оружия. Численность у них явно лучше, чем их бригады, которые отступают на юге Донецкой области", — говорится в публикации.

Авторы материала приводят заявление одного из бойцов, имя которого не раскрывают. Он говорит, что на недостаток военных в Курской операции никто не жалуется: ротация бойцов происходит каждые 10 дней, а в начале было даже каждые три дня. В это же время на Донбассе, в частности в районе Курахово, среднее время пребывания пехоты на линии фронта составляет 25 дней, заявили газете представители четырех разных бригад.

Отмечается, что на Курщине наши бойцы не только сдерживают наступление россиян, но и порой сами контратакуют, захватывая новые территории. На фронте же внутри Украины наши военные давно не продвигались вперед, лишь постоянно атакуя.

Журналисты подчеркивают, именно на Курщине воюют механизированные и бронетанковые полки, оснащенные западной техникой. Так, 47-я механизированная бригада, которая полностью оснащена оружием НАТО и имеет хорошо обученный личный состав, воюет здесь на американских танках "Абрамс" и БМП "Брэдли", которые непосредственно атакуют позиции россиян.

"Вторжение в Курскую область — это личная ставка президента Владимира Зеленского, и от успеха операции зависит не только его политическая судьба, но и судьба страны. Продемонстрировать России, что она уязвима и что ее территория также находится под угрозой, является одним из пяти пунктов плана победы", — говорится в публикации El País.

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