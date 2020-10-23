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Что нужно сделать, прежде чем уволиться с работы

Подать заявление об увольнении может оказаться непростым делом, даже если вы движетесь в направлении новой любимой работы и должности. Несколько вещей, которые нужно учесть и сделать, прежде чем уволиться с нелюбимой работы.

сегодня, 15:04
Автор:

Седлецкая Татьяна


Что нужно сделать, прежде чем уволиться с работы

Фото: firestock.ru

Рассчитайте свою последнюю зарплату

Подсчитайте, сколько денег вы получите за оставшуюся неиспользованную часть отпуска и больничных дней. Знание этой суммы поможет составить бюджет на ближайшее время. Обсудите этот вопрос с финансовым консультантом своей фирмы, что поможет вам избежать головной боли в будущем.

Перенесите необходимые документы со своих рабочих устройств

Если на вашем рабочем компьютере хранятся какие-либо личные документы, отправьте их по электронной почте на домашний адрес или сохраните на ноутбуке, прежде чем уходить с работы. Сделайте то же самое для необходимых вам в будущем контактов или полезных электронных таблиц. Заблаговременная организация этих данных гарантирует, что вы не потеряете их при переходе на новое место работы. Кроме того, ваши последние две недели могут быть напряженными, поэтому будет мало времени, чтобы тщательно проанализировать, какие документы вам нужны. После того, как скопируете все необходимые вам файлы, проследите за тем, чтобы ваша личная информация больше не была доступна на рабочем компьютере.

Не сжигайте мосты

Хорошая идея расстаться в доброжелательном тоне – написать электронные письма с благодарностью своим коллегам, а также своему боссу. Уйти, не захлопывая за собой дверь, с изяществом и благодарностью, даже если вы этого не хотите — признак зрелости, который играет только в вашу пользу. Не забудьте сказать спасибо за возможности и за все, что эта работа дала вашей жизни.


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