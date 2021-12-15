Что нельзя говорить на собеседовании: запрещенные фразы

Чтобы собеседование с работодателем прошло успешно, к нему нужно основательно подготовиться и исключить из своего лексикона несколько стоп-фраз, способных испортить хорошее впечатление о вас. Что это за фразы?

Какие фразы нельзя говорить на собеседовании (фото из открытых источников)

"Мой предыдущий руководитель — просто кошмар"

Вполне вероятно, что работодатель спросит у вас, почему вы ищете новую работу. И здесь важно обойтись без негатива, даже если на предыдущем месте работы его было достаточно. Не нужно идти на поводу у своих эмоций и рассказывать, какой у вас был кошмарный начальник. Постарайтесь объективно оценивать ситуацию и сосредоточьте внимание на тех вещах, которые может предложить вам данная вакансия, по сравнению с той, где вы работали раньше.

"Я не знаю"

Вам могут задать вопрос, на который не будет заранее подготовленного мысленно ответа. Но постарайтесь не растеряться, наоборот, поблагодарите за вопрос и попросите минутку внимания на размышления, чтобы сделать свой ответ более информативным.

"Это в моем резюме"

Если хотите произвести хорошее впечатление на работодателя, тогда отвечайте на все его вопросы, даже если они расписаны в резюме, и он с ним ознакомлен. Возможно, потенциальный начальник хочет более детально узнать о вашем опыте работы или навыках.

"Непрофессиональный язык"

Работодателю будет важно, как вы выражаете свое мнение. Во время собеседования постарайтесь не использовать нецензурные изречения и слова паразиты, например, "ну", "типа", "короче", "так вот". Замедляя темп разговора, вы будете менее склонны к использованию непрофессиональной лексики.

"У меня нет вопросов"

В конце собеседования, у вас могут спросить, возникли ли какие-то вопросы относительно вакансии или работы компании. Лучше заранее их подготовить и задать, этим вы продемонстрируете свою заинтересованность в должности.

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