Что для Украины станет победой в войне. Какие сценарии и возможности

Цель российского диктатора Владимира Путина в его войне в Украине остается неизменной, а именно уничтожить суверенитет Украины. То есть победа для России – уничтожение украинской государственности или взятие Украины под полный контроль за моделью Беларуси, считает Юрий Богданов и добавляет, что остановить его может только мощное давление на режим.

Победа Украины

Эксперт подчеркнул, что Украина вступала в войну как аутсайдер. Он напомнил, что за последние 10 лет Россия потратила на оборону в 25 раз больше, ее экономика была больше в 10 раз, население – в 3,5. Интеграция в мировые цепи производства и поставок позволила Путину полагать, что и полномасштабная война ему пройдет как было с Грузией и Крымом. При этом эксперт считает, что, учитывая эти факторы, сценарий блицкрига в Украине при тишине всего мира мог бы быть реальным.

"И потому для нас победа начинается с момента, когда Украина сохраняет суверенитет, возможность выбирать свой путь развития и строить модель безопасности. Здесь сценарии разные",

– говорит Богданов.

По словам эксперта, эта война уже прошла несколько этапов: вторжение и первые успехи РФ; откат с севера; ползучее продвижение РФ на востоке и юге благодаря преимуществу в артиллерии и авиации; контрнаступательные успехи ВСУ 2022 г.; ползучее наступление россиян; попытка контрнаступления ВСУ; новое ползучее наступление россиян, которое продолжается до сих пор.

"Все что мы видели помимо рывков 2022 – это циклы, когда одна из сторон пользуется полученным в моменте преимуществом. И то, что происходит сейчас – именно об этом. Благодаря очень долгому поиску смелости и решительности европейскими правительствами, ничем не оправданный задержке с поставками оружия со стороны США, торможением с мобилизацией у нас сейчас Украина находится на дне своих возможностей, путинская Россия — на пике. Соответственно мы видим, что видим",

– отметил эксперт.

Однако Богданов убежден, что главные товары, которыми сейчас торгует Россия – это блеф и страх, ведь никаких новых преимуществ, которых у них не было бы в начале войны, не сформировано.

"Их успехи стали возможны преимущественно из-за провала западной помощи по артиллерии и ПВО. Когда Россия сумела свое гипотетическое численное преимущество превратить в реальный фактор успех. Да, потерянное нами и союзниками время не прошло так просто",

– добавил эксперт.

По его словам, россияне имеют очень значительные тактические успехи, но до таких "приколов" как с Херсоном у нас 2022 или с Харьковской областью у них далеко. Хотя в мае-июне положительной динамики на фронте не будет, лаг торможения работает.

Теперь, считает эксперт, это все придется наверстывать. Чтобы вернуть инициативу на поле боя, Украине и партнерам придется заново формировать технологическое преимущество.

"Однако – это для нас главное – последние месяцы вернули динамику помощи Украины на положительный тренд. Настоящий снарядный голод вот-вот закончится, с мобилизацией косо косо, но ситуация постепенно решается. Соответственно, у России будет очень мало времени, чтобы свое текущее преимущество реализовать действительно большие результаты на поле боя",

– говорит Богданов.

Именно поэтому, по его словам, для Украины главной тактической задачей будет: остановить наступление РФ и стабилизировать линию столкновения (это горизонт в 2-4 месяца). После этого необходимо закрепиться на удобных позициях обороны и подготовить больше резервов, расширить возможности для ротации.

После этого, говорит Богданов, нужно усилить атаки на логистику и тыл РФ.

"То есть ограничить их военный потенциал и наносить постоянные удары по экономическому и социальному постоянству. Как видим, оказание пакета помощи атаки на российские НПЗ не остановили. И это хорошо",

– подчеркнул эксперт.

По его мнению, выполнение этих задач может в дальнейшем вести до 4 сценариев:

1. Создать условия для решительных действий Украины.

2. Заставить стороны пойти на длительную заморозку (фактический мир без формального).

3. Дождаться черного лебедя, который нанесет по путинскому режиму так необходимого нам сокрушительного удара.

4. Уже дождаться “третьей мировой”, гг.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, как может завершиться война в Украине.



