Стало известно, какой формат завершения войны наиболее реальный. К чему следует готовиться

Война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока Силы обороны не остановят наступление оккупантов, и враг не станет понимать, что военным путем он не сможет уничтожить Украину. В это время захватчик примет решение идти на переговоры, считает военный журналист Юрий Бутусов.

Война в Украине

При этом журналист подчеркнул, что победой для Украины будет считаться остановка наступления оккупантов и сохранение страны как независимого государства с максимальным количеством территорий и выходом к Черному морю.

"Именно существование Украины – самое большое поражение Путина",

– добавил в Фейсбуке Бутусов.

Журналист считает, что надо понимать, что пока у власти в Кремле будет российский диктатор Владимир Путин, военная угроза для Украины будет всегда сохраняться. Поэтому, по мнению эксперта, нужно учиться жить в состоянии войны, например, как Израиль.

При этом Бутусов считает, что Украина все же может выйти на границы 1991 года, но для этого нужно иметь преимущество в средствах поражения, высокоточном оружии, дронах и антидроновых системах, плюс иметь достаточное количество штурмовых подразделений.

"Но если такого преимущества нет, то чудеса не случатся сами по себе",

– подчеркнул журналист.

Впрочем, по мнению Бутусова, на данный момент наиболее реальным выглядит формат остановки боевых действий на линии фронта, которую трудно будет прорвать с обеих сторон, как на 38 параллели между Северной и Южной Кореей.

При этом журналист все же считает, что у Украины есть силы и ресурсы, основные проблемы в их концентрации и организации.

"Проблема создания преимущества в войне – это не проблема солдат, это проблема управления, организации и применения со стороны высшего военного и политического руководства",

– добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, где сейчас наиболее сложная ситуация на фронте.