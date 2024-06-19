Британский бизнесмен требует от Apple 5 миллионов фунтов, потому что его покинула жена

Британский бизнесмен подал в суд на Apple, утверждая, что компания не уведомила его о том, что сообщения, удаленные с одного устройства, остаются доступными на других устройствах, связанных с одним Apple ID. Это "открытие" привело к разводу, который обошелся истцу более чем в 5 миллионов фунтов стерлингов.

Бизнесмен требует миллионы от Apple из-за ошибки синхронизации

Бизнесмен, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что использовал iMessage для общения с секс-работницами, считая, что удалил эти сообщения из своего iPhone навсегда. Однако эти сообщения до сих пор были доступны на его семейном iMac.

"Если вам говорят, что сообщение удалено, вы вправе считать, что оно действительно удалено", — заявил истец в интервью .

В настоящее время бизнесмен требует компенсации в размере 5 миллионов фунтов от Apple и стремится превратить свой иск в коллективный для лиц, столкнувшихся с аналогичными проблемами.

Кроме финансовых потерь мужчина также посчитал влияние на его здоровье.

"Я принимал очень сильные бета-блокаторы, чтобы попытаться снизить панические атаки. Я действительно думал, что у меня произойдет сердечный приступ. Развод является очень стрессовым процессом, и у вас есть дети и семейная динамика. По моему мнению, это все потому, что Apple сказала мне, что мои сообщения были удалены, а они нет", — сообщил он.

Его адвокат, Саймон Уолтон, критикует компанию за недостаточное объяснение того, как именно управляются и удаляются сообщения на устройствах Apple.

"Apple не четко объяснила пользователям, что происходит с сообщениями, которые они посылают и получают и, что важно, удаляют". — отметил адвокат

Уолтон объяснил, что когда на вашем телефоне появляется уведомление “уведомление удалено”, это может ввести в заблуждение, поскольку сообщения все еще могут быть доступны на других устройствах.