Британский бизнесмен требует от Apple 5 миллионов фунтов, потому что его покинула жена

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Черновалова Кристина
Британский бизнесмен подал в суд на Apple, утверждая, что компания не уведомила его о том, что сообщения, удаленные с одного устройства, остаются доступными на других устройствах, связанных с одним Apple ID. Это "открытие" привело к разводу, который обошелся истцу более чем в 5 миллионов фунтов стерлингов.
Бизнесмен требует миллионы от Apple из-за ошибки синхронизации
Бизнесмен, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что использовал iMessage для общения с секс-работницами, считая, что удалил эти сообщения из своего iPhone навсегда. Однако эти сообщения до сих пор были доступны на его семейном iMac.
В настоящее время бизнесмен требует компенсации в размере 5 миллионов фунтов от Apple и стремится превратить свой иск в коллективный для лиц, столкнувшихся с аналогичными проблемами.
Кроме финансовых потерь мужчина также посчитал влияние на его здоровье.
Его адвокат, Саймон Уолтон, критикует компанию за недостаточное объяснение того, как именно управляются и удаляются сообщения на устройствах Apple.
Уолтон объяснил, что когда на вашем телефоне появляется уведомление “уведомление удалено”, это может ввести в заблуждение, поскольку сообщения все еще могут быть доступны на других устройствах.
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