Больше пессимизма и негатива: социологи рассказали об ожиданиях украинцев в 2025 году

Ожидания украинцев относительно следующего 2025 демонстрируют некоторое ухудшение по сравнению с прошлым годом. Такие результаты показал опрос группы "Рейтинг" совместно с Gallup International, проведенный 2-5 декабря 2024 года.

Ожидание украинцев в 2025 году (фото из открытых источников)

Согласно данным, 45% украинцев ожидают, что 2025 год будет лучше 2024-го, тогда как 27% прогнозируют ухудшение, 20% считают, что год будет таким же, как и предыдущий, и еще 8% не определились. По сравнению с прошлогодним опросом количество оптимистов уменьшилось (с 51% до 45%), а доля пессимистов возросла (с 17% до 27%).

Среди разных возрастных категорий наиболее оптимистичной оказалась группа людей старше 65 лет — 54% из них ожидают улучшения в 2025 году. В то же время молодежь в возрасте 18–24 лет в большинстве своем прогнозирует отсутствие изменений: 33% считают, что 2025 год будет таким же, как и 2024-й. Ожидания также зависят от уровня финансового обеспечения респондентов: чем лучше финансовое положение, тем меньше ожидается ухудшение респондентов.

Что касается экономической ситуации, 63% украинцев прогнозируют трудности в 2025 году, только 13% надеются на экономическое процветание, а 20% считают, что ситуация останется без изменений. Еще 5% затруднились ответить. По сравнению с прошлым годом также зафиксирован рост пессимистических ожиданий: на экономическое процветание надеялись 17%, а трудности прогнозировали 52%.

Опрос проводился методом телефонного интервью с использованием компьютера (CATI). Были опрошены 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях Украины, за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также районов без доступа к украинской мобильной связи. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 3,1% с доверительной вероятностью 0,95%.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, сколько украинцев готовы отдать Путину четыре области . Около 5% опрошенных украинцев готовы отдать диктатору Путину четыре украинских области, такую статистику озвучил руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в интервью BBC News.

При этом подчеркнул, если вопрос сформулировать иначе, то эта цифра может вырасти до 10%, потому что сюда могут присоединиться люди, которые поддерживают немедленное завершение войны любым путем, только бы перестали стрелять.