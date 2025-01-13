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"Боевая сова" сбила беспилотник РФ: в соцсетях увидели намек на Буданова (ВИДЕО)

Оккупанты потеряли дрон на Донбассе после столкновения с птицей

сегодня, 13:47
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Николай Лисицын

В украинском сегменте соцсетей 13 января стало популярным видео, на котором изображена атака совы на российский беспилотник. Об этом сообщает портал "Комментарии". Видео снято непосредственно с дрона, который, как утверждается, упал после столкновения с птицей.

"Боевая сова" сбила беспилотник РФ: в соцсетях увидели намек на Буданова (ВИДЕО)

Уже и совы в Украине сбивают вражеские беспилотники, приняв челлендж у котов. Кто следующий? Фото: из открытых источников

В соцсетях утверждается, что российский коптер Mavic пострадал от совы во время разведки в Донецкой области. Точные обстоятельства и дата инцидента не называются. Неизвестно также, засчитал ли Генштаб ВСУ этот дрон в статистику пораженных российских беспилотников.

В соцсетях украинцы оставляют веселые предположения о том, что сову на перехват беспилотника "запустил Буданов", и что на видео показана "работа ГУР". Это связано с тем, что сова является символом Главного управления разведки Минобороны Украины, которое возглавляет Кирилл Буданов.


Ранее "Комментарии" писали, что в соцсетях стало популярным другое подобное видео, на котором российский беспилотник сбивает лапой кот. Дата и место съемки остаются неизвестными, однако видео быстро стало популярным благодаря его комичности и героическому поведению пушистого "защитника".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские пропагандисты впали в панику после потери вертолетов в Крыму, где они оказались в бессилии против украинских дронов Magura. Также "Комментарии" писали о том, что британская армия испытала "оружие будущего" для уничтожения беспилотников

Читайте также: как сообщали "Комментарии", в ГУР Минобороны Украины 31 декабря 2024 года заявили, что впервые в истории войн подбили воздушную цель ракетой, выпущенной с борта морского  беспилотника Magura V5. Во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма ракетами Р-73 SeeDragon был уничтожен российский вертолет Ми-8. Еще один такой же вертолет получил огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования. 2 января разведчики уточнили, что уничтожены два Ми-8, еще один — поврежден.



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Источник: https://t.me/i_comments/12635
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