"Боевая сова" сбила беспилотник РФ: в соцсетях увидели намек на Буданова (ВИДЕО)

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Николай Лисицын
В украинском сегменте соцсетей 13 января стало популярным видео, на котором изображена атака совы на российский беспилотник. Об этом сообщает портал "Комментарии". Видео снято непосредственно с дрона, который, как утверждается, упал после столкновения с птицей.
Уже и совы в Украине сбивают вражеские беспилотники, приняв челлендж у котов. Кто следующий? Фото: из открытых источников
В соцсетях утверждается, что российский коптер Mavic пострадал от совы во время разведки в Донецкой области. Точные обстоятельства и дата инцидента не называются. Неизвестно также, засчитал ли Генштаб ВСУ этот дрон в статистику пораженных российских беспилотников.
В соцсетях украинцы оставляют веселые предположения о том, что сову на перехват беспилотника "запустил Буданов", и что на видео показана "работа ГУР". Это связано с тем, что сова является символом Главного управления разведки Минобороны Украины, которое возглавляет Кирилл Буданов.
Ранее "Комментарии" писали, что в соцсетях стало популярным другое подобное видео, на котором российский беспилотник сбивает лапой кот. Дата и место съемки остаются неизвестными, однако видео быстро стало популярным благодаря его комичности и героическому поведению пушистого "защитника".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские пропагандисты впали в панику после потери вертолетов в Крыму, где они оказались в бессилии против украинских дронов Magura. Также "Комментарии" писали о том, что британская армия испытала "оружие будущего" для уничтожения беспилотников
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