Видео с украинским котом, который лапой сбив FPV-дрон, вызвало настоящий ажиотаж в социальных сетях. Пользователи вспоминают заявления российской пропаганды и шутят о "новой антидроновой системе", которую якобы "тестировали в украинских биолабораториях".

"Боевой кот" сбил беспилотник

4 января в Telegram-канале "Бутусов Плюс" опубликовали ролик на кадрах которого виден небольшой беспилотник, который приближается к жилому дому. Внезапно появляется кот, и одним точным ударом лапы изменяет траекторию полета. Дрон врезается в столб, падает на землю, а четырехлапый "защитник" спокойно осматривает сбитый объект.

"Боевые комары и гуси, как известно, уже в полную участники военных действиях. Теперь ждем линии боевого столкновения котов: тестирование выведенной в украинских биолабораториях новой антидроновой системы прошло успешно", — пишет Бутусов.

Несмотря на то, что видео в сети распространилось под названием как "боевой кот" сбил вражеский беспилотник, дрон оказался обычным квадрокоптером для развлечений, а не военной техникой. На видео четко видна марка устройства – Meteor75 Pro FPV. Это легкий и маневровый беспилотник, обычно используемый для тренировочных гонок или акробатических трюков.

Дата и место съемки остаются неизвестными, однако видео быстро стало популярным благодаря его комичности и героическому поведению пушистого "защитника".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские пропагандисты упали в панику после потери вертолетов в Крыму, где они оказались в бессилии против украинских дронов Magura.

Также "Комментарии" писали о том, что британская армия испытала "оружие будущего" для уничтожения беспилотников.