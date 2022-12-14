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"Армия восстановления": сколько украинцев удалось трудоустроить

Проект предусматривает привлечение безработных к общественно полезным работам за плату

сегодня, 15:35
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Автор:

Давиденко Евгения

В рамках проекта "Армия восстановления" привлечены 3314 безработных в девяти регионах Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики со ссылкой на заместителя министра экономики Украины Татьяну Бережу в эфире телемарафона.

"Армия восстановления": сколько украинцев удалось трудоустроить

Безработные заняты общественными работами. Фото из открытых источников.


По словам замминистра, проект дает им возможность перейти в статус занятых лиц и получать за выполнение общественно полезных работ по меньшей мере 6700 грн. Это такие виды работ, как разбор завалов и восстановление жилых домов и помещений, поврежденных в результате боевых действий; обустройство и укрепление блокпостов, подвальных помещений под укрытие; расчистка железнодорожных путей и автомобильных дорог; строительство защитных сооружений гражданской защиты, укрепление дамб; заготовка дров; разгрузка и фасовка гуманитарной помощи; предоставление социальных услуг в Пунктах несокрушимости.


В "Армию восстановления" присоединились почти в равной пропорции женщины и мужчины. При этом большинство из них (52%) – представители наиболее трудоспособного возраста 35-50 лет, проживают преимущественно в маленьких городах, чуть реже – в сельской местности. Более половины (51%) имеют профессионально-техническое или высшее (27%) образование.


Согласно сообщению ведомства, больше всего безработных привлечено в Киевской области — 770 человек, Сумской — 739 человек и Полтавской — 697 человек. В целом на сегодняшний день за выполнение таких работ безработным выплачено 18,3 миллионов гривен.


Как известно, "Армия восстановления" будет функционировать и в следующем году. Под проект в бюджете Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2023 год предусмотрено 154 млн грн.

Ранее экономист Хмелевский рассказал "Комментариям" , что ситуацию с безработицей можно улучшить за счет развития государственного сектора экономики. Для этого следует наращивать объемы производства на предприятиях оборонного комплекса, энергетики и других отраслей, а также существенно увеличить государственное финансирование восстановления.






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Источник: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=73da87c2-d442-4767-9133-31b6cfa8230a&title=DoarmiiVidnovlennia
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