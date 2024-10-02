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Американская бомба детонировала в аэропорту Миядзаки: что случилось

В аэропорту Миядзаки взорвалась бомба времен Второй мировой войны: отменено более 80 рейсов

2 октября 2024, 18:26
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Черновалова Кристина

Неожиданный взрыв американской бомбы времен Второй мировой войны привел к экстренной отмене более 80 рейсов в аэропорту Миядзаки. По данным Associated Press, взрыв произошел на рулевой дорожке, образовав кратер диаметром около семи метров и глубиной в один метр. Рядом не было самолетов, что предотвратило более серьезные последствия.

Американская бомба детонировала в аэропорту Миядзаки: что случилось

Взрыв бомбы в Миядзаки нарушил авиасообщение

По словам представителей Министерства земельных ресурсов и транспорта, взрыв был вызван 227-килограммовой американской бомбой. Следствие продолжает выяснять причины ее внезапной детонации. Главный секретарь японского правительства Йосимас Хаяши сообщил, что работу аэропорта надеются возобновить утром 3 октября.


Аэропорт Миядзаки имеет историческое значение, так как был построен в 1943 году как лётный полигон Императорского флота Японии. Отсюда взлетали некоторые пилоты-камикадзе на миссии самоубийц. В этом районе ранее были обнаружены несколько неразорвавшихся бомб, сброшенных американскими военными. Сотни тонн неразорвавшихся бомб времен войны остаются на территории всей Японии, а иногда их откапывают на строительных площадках.

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"Комментарии" также писали, что гражданин Японии, который воевал на войне в Украине за Россию, погиб в июне 2024 года в Донецкой области. Эту информацию подтвердил представитель правительства Йосимаса Хаяси, а японская национальная телекомпания NHK сообщила детали гибели японца на войне в Украине.



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Источник: https://apnews.com/article/japan-airport-us-unexploded-bomb-blast-bf561e4c71f644267d86d8589b6999d4
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