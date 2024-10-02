Неожиданный взрыв американской бомбы времен Второй мировой войны привел к экстренной отмене более 80 рейсов в аэропорту Миядзаки. По данным Associated Press, взрыв произошел на рулевой дорожке, образовав кратер диаметром около семи метров и глубиной в один метр. Рядом не было самолетов, что предотвратило более серьезные последствия.

Взрыв бомбы в Миядзаки нарушил авиасообщение

По словам представителей Министерства земельных ресурсов и транспорта, взрыв был вызван 227-килограммовой американской бомбой. Следствие продолжает выяснять причины ее внезапной детонации. Главный секретарь японского правительства Йосимас Хаяши сообщил, что работу аэропорта надеются возобновить утром 3 октября.





Аэропорт Миядзаки имеет историческое значение, так как был построен в 1943 году как лётный полигон Императорского флота Японии. Отсюда взлетали некоторые пилоты-камикадзе на миссии самоубийц. В этом районе ранее были обнаружены несколько неразорвавшихся бомб, сброшенных американскими военными. Сотни тонн неразорвавшихся бомб времен войны остаются на территории всей Японии, а иногда их откапывают на строительных площадках.

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"Комментарии" также писали, что гражданин Японии, который воевал на войне в Украине за Россию, погиб в июне 2024 года в Донецкой области. Эту информацию подтвердил представитель правительства Йосимаса Хаяси, а японская национальная телекомпания NHK сообщила детали гибели японца на войне в Украине.