logo

BTC/USD

28045.85

ETH/USD

1898.96

LTC/USD

92.34

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

40.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество работа и карьера Адвокат объяснил, возьмут ли мужчин на работу без военного билета
commentss НОВОСТИ Все новости

Адвокат объяснил, возьмут ли мужчин на работу без военного билета

Может ли мужчина получить работу без военного билета, жениться или обратиться в больницу. Об этом рассказывает адвокат.

сегодня, 18:40
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Адвокат Тарас Никифорчук отреагировал на появившиеся в СМИ сообщения. В них утверждалось, что мужчины без военного билета не могут трудоустроиться, сходить в больницу или даже жениться. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на YouTube-канал Никифорчука.

Адвокат объяснил, возьмут ли мужчин на работу без военного билета

Военный билет. Фото из открытых источников

Адвокат объясняет, что во время женитьбы мужчина должен предоставить документ из центра комплектования. Для мужчин в возрасте 18-27 лет это прописное свидетельство, а если старше 27 лет, нужно предоставить военный билет. Подобная ситуация и с разводом также необходимо предоставить соответствующие документы.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Тарас Никифорчук указывает, что для трудоустройства мужчин в Украине также нужен документ по территориального центра комплектования

"О трудоустройстве… нужно предоставить тот же военный билет или приписное свидетельство. Если таких документов нет — на работу не берут", — заявил адвокат.

Адвокат объяснил, что врачи в медицинских учреждениях обязаны принимать пациентов без документа из центра комплектования.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский назвал фактор, из-за которого украинские военные будут вынуждены покинуть Бахмут. По мнению Зеленского, это оцепление города, в таком случае нужно принять правильные решения.

Также "Комментарии" писал об американском генерале, который ответил, могла бы Украина устоять в войне без помощи США. "Даже если они будут воевать вилами и копьями, они дадут отпор", — утверждает председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8-SmnAgkRaQ&t=367s&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!