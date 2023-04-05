Адвокат объяснил, возьмут ли мужчин на работу без военного билета

Адвокат Тарас Никифорчук отреагировал на появившиеся в СМИ сообщения. В них утверждалось, что мужчины без военного билета не могут трудоустроиться, сходить в больницу или даже жениться. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на YouTube-канал Никифорчука.



Военный билет. Фото из открытых источников

Адвокат объясняет, что во время женитьбы мужчина должен предоставить документ из центра комплектования. Для мужчин в возрасте 18-27 лет это прописное свидетельство, а если старше 27 лет, нужно предоставить военный билет. Подобная ситуация и с разводом также необходимо предоставить соответствующие документы.

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Тарас Никифорчук указывает, что для трудоустройства мужчин в Украине также нужен документ по территориального центра комплектования

"О трудоустройстве… нужно предоставить тот же военный билет или приписное свидетельство. Если таких документов нет — на работу не берут", — заявил адвокат.

Адвокат объяснил, что врачи в медицинских учреждениях обязаны принимать пациентов без документа из центра комплектования.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский назвал фактор, из-за которого украинские военные будут вынуждены покинуть Бахмут. По мнению Зеленского, это оцепление города, в таком случае нужно принять правильные решения.

Также "Комментарии" писал об американском генерале, который ответил, могла бы Украина устоять в войне без помощи США. "Даже если они будут воевать вилами и копьями, они дадут отпор", — утверждает председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли.



