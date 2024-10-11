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«Зверства польских наемников» и «украинцы в русской форме»: что на самом деле делается на Курщине

Оккупанты продолжают придумывать фейки для устрашения россиян и оправдания своих преступлений

сегодня, 14:59
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Недилько Ксения

Вражеская пропаганда продолжает кампанию по дискредитации украинских военных, выполняющих боевые задания в курской области. Распространяются новые фейки, для создания которых пропагандисты привлекают, в частности, гражданское население региона. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

«Зверства польских наемников» и «украинцы в русской форме»: что на самом деле делается на Курщине

Фото: коллаж портала "Комментарии"

ЦПД зафиксировал очередную волну дезинформационных публикаций вокруг следующих тем:

"Рассказ имама". российские медиа обнародовали несколько абсурдный рассказ представителя мусульманской общины. Он говорит, что встретил в одном из сел курщины людей в российской военной форме, угрожавших ему "прострелить колени". Несмотря на русскую форму, имам убежден, что эти люди были украинскими военными.  

"Польские наемники". Пугалки о "зверствах польских наемников" являются самым любимым жанром фейков ru -пропагандистов о событиях в курской области. Операция длится уже третий месяц, однако ни одного подтверждения существования этих "наемников" так и не было обнародовано. Подобная ложь распространяется в рамках нарратива о якобы участии стран НАТО в войне.  

"Расстрелы гражданских". В последние дни вышло большое количество видео в формате "свидетельства очевидцев", на которых люди рассказывают о якобы случаях расстрелов гражданских жителей курщины украинскими военными. Герои таких сюжетов делятся историями о расстрелянных авто, стрельбе из автомата по толпе и убитых детях. Но доказательств, как обычно, никаких.  

"Натовское химическое оружие". Распространяется очередное заявление о якобы использовании украинскими военными химического оружия на курщине. Однако в качестве "доказательства" используются видео о найденном в Донецкой области тайнике с боеприпасами.  

"Заградительные отряды". Пытаясь деморализовать украинских военных, враг распространяет фейки о расстрелах бойцов Сил обороны своими при попытках сдаться в плен. Также пропагандисты заявляют о якобы существовании в украинских подразделениях "заградительных отрядов". россияне говорят, что видели подобные случаи во время съемок разведывательными дронами, и никаких видео в подтверждение своих слов они почему-то не публикуют.



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