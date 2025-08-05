"Зона смерти" на российско-украинском фронте расширяется: The Economist раскрыл тревожные детали

С каждым месяцем российско-украинская война меняется и переходит на новый уровень с внедрением дронов дальнего и среднего радиуса. Беспилотники становятся ключевым оружием на фронте. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Economist".

Дроны на фронте. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что украинские защитники, которые воюют на Запорожском направлении адаптируются к новой угрозе со стороны вражеских дронов. Артиллеристы из 128-й бригады теперь управляют огнем из укрытий, находящихся на расстоянии до 8 км от линии фронта.

Командир с позывным Картель сообщил, что плотность использования дронов россиянами значительно увеличилась.

"Мы уходим под землю", — говорит боец.

Журналисты отмечают, что фронт постепенно меняется: зона поражения дронов охватывает теперь до 15 км с каждой стороны линии соприкосновения. Это затрудняет передвижение и операции. Ожидается, что в ближайший год дроны средней дальности создадут второй уровень угрозы, охватывая до 60 км вглубь. Это ставит под удар логистику, артиллерию и скопления войск.

На поле под Запорожьем проводятся испытания дронов "Шершень" со средним радиусом действия. Они несут 8 кг взрывчатки и стоят около 7 тысяч евро.

"Их используют против важных целей, включая артиллерию и логистику", — говорит боец.

Эти дроны запускаются с глубокой украинской территории, избегают помех и способны поражать цели на расстоянии 60 км и более.

У оккупантов есть аналог – дрон "Молния". Он дешевле, но менее точен. Обе стороны активно развивают ИИ-наведение для дронов средней дальности. Ожидается, что уже в ближайший год это может снова изменить характер боевых действий на фронте.

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