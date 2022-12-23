Золото для оккупантов: Владелец донецкого ломбарда финансировал террористов

ДБР задержал владельца донецких ломбардов, который из Киева дистанционно финансировал террористическую организацию "днр", пишут "Комментарии" по информации пресс-службы Государственного бюро расследований (ДБР).



Предприниматель переоформил бизнес на россиянку и открыл счета в банках РФ

ДБРовцы совместно с Департаментом стратегических расследований Нацполиции Украины сообщили о подозрении владельцу сети ломбардов в Донецке. Предприниматель с 2014 года переехал в столицу , но продолжал дистанционно вести коммерческую деятельность на временно оккупированной Россией территории Донбасса. Подозреваемый не закрыл сеть ломбардов на временно оккупированной территории, а наоборот – расширял свой бизнес. Он перерегистрировал ломбарды по российскому законодательству и открыл счета в подконтрольном местному банку террористам. Корпоративные права подозреваемый передал своей матери – гражданке РФ.

"Женщина вместе с сообщниками предоставляла кредиты местному населению под залог имущества, скупала золото и драгоценные изделия. Она официально их не учитывала, но "пополняла кассу" так называемого казначейства "ДНР" , – рассказывают правоохранители . - В течение 2015-2018 годов компания подозреваемого уплатила налоги и сборы на сумму более 10 млн грн в бюджет террористической организации ".

Мужчине сообщили о подозрении в финансировании терроризма, то есть действий, совершенных с целью финансового обеспечения террористической организации, по предварительному сговору лиц (ч. 2 ст. 258-2 УК Украины). Его ждет лишение свободы до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, как писали "Комментарии", СБУ обнаружила запорожских предателей в полиции, перешедших на сторону России.

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