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"Знаю, о чем говорю": Гордон назвал точную дату, когда закончится война в Украине

Гордон убежден не только в том, что война завершится до конца 2024 года, но также в том, что ВСУ выйдут на рубежи, фиксированные перед полномасштабным вторжением России

сегодня, 12:40
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Кравцев Сергей

Горячая фаза полномасштабной войны России против Украины якобы завершится уже до конца текущего года. Полное прекращение боевых действий завершится тем, что российские оккупанты отойдут на рубежи до большого вторжения. Как передает портал "Комментарии", такое мнение, сославшись на информацию от проверенных источников, озвучил украинский журналист и бизнесмен Дмитрий Гордон. Своей информацией он поделился во время разговора с журналистом Славой Вардой.

"Знаю, о чем говорю": Гордон назвал точную дату, когда закончится война в Украине

Дмитрий Гордон. Фото из открытых источников

Правды ради стоит отметить, что Дмитрий Гордон уже довольно продолжительное время говорит о завершении войны в Украине в 2024 году. 

"Я вполне уверен, что горячая фаза войны завершится до конца года... Речь идет о выходе Украины на границы 23 февраля 2022 года (день перед полномасштабным вторжением РФ – ред.). Сейчас мне скажут: "Ну, ты и дал!". Нет, я просто знаю, о чем я говорю. И на другое руководство Украины не согласится", — заявил Дмитрий Гордон.

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Также издание "Комментарии" сообщало – команда новоизбранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности провела обсуждение с Белым домом и представителями Украины для поиска путей "прекращения войны", которую развязала Россия. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "NBC News" со ссылкой на несколько осведомленных источников.

Ранее "Комментарии" писали – каковы настоящие причины ракетных ударов РФ по Украине: есть ли смысл говорить о переговорах. Эксперты детально проанализировали ситуацию.




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