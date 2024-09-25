Знали, но не готовились: почему Кремль недооценил Курскую операцию

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Марьян Ощановский
Местное военное и гражданское руководство в Курской области понимало, что ВСУ готовят наступление, заявил военный эксперт Александр Мусиенко.
ВСУ продолжают Курскую операцию. Фото из открытых источников
По его словам, ситуация с украинским наступлением демонстрирует, что российским властям было плевать не только на местных гражданских жителей, которых не эвакуировали, но и на военных, удерживавших позиции на Курщине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что этой осенью российские захватчики планируют создать плацдармы вблизи пяти областных центров и уничтожать их, заявила народная депутат Марьяна Безуглая. По словам депутата, речь идет о Запорожье и Днепре, к которым россияне постепенно приближаются, о Харькове и Херсоне, которые уже длительное время подвергаются постоянным атакам, а также о Суммах, ставших плацдармом для украинских активных действий на Курщине.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на Купянском направлении российские захватчики полностью захватили населенный пункт Песчаное и продвигаются в сторону реки Оскол, сообщил командир 1-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады Владимир Фокин. По его словам, на Купянском направлении ситуация трудная, а местами неконтролируемая. Он отметил, что врагу осталось два километра до реки Оскол.
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