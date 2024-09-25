Знали, но не готовились: почему Кремль недооценил Курскую операцию

Местное военное и гражданское руководство в Курской области понимало, что ВСУ готовят наступление, заявил военный эксперт Александр Мусиенко.

ВСУ продолжают Курскую операцию. Фото из открытых источников

"Это подтверждают опубликованные перехваченные аудиопереговоры чиновников в Судже. На записях местные чиновники говорят, что у них проблемы и они не готовы к возможному украинскому наступлению. В то же время политическое руководство в Кремле и высшее военное руководство в Москве элементарно не считалось с предупреждением своих подчиненных. Они убеждали российских военных в Курской области, что Украина ничего не готовит, поэтому никакого подкрепления им не пришлют", — рассказал Александр Мусиенко.

По его словам, ситуация с украинским наступлением демонстрирует, что российским властям было плевать не только на местных гражданских жителей, которых не эвакуировали, но и на военных, удерживавших позиции на Курщине.

"Провал противодействия украинскому наступлению является разоблачительным фактом бездействия военного командования РФ, которое знало о подготовке наступления, но не уделило ему внимания или откровенно сабоотировало угрозы. Это означает, что российская система власти дала серьезный сбой, поскольку не смогла правильно оценить ситуацию и принять меры по опережению", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что этой осенью российские захватчики планируют создать плацдармы вблизи пяти областных центров и уничтожать их, заявила народная депутат Марьяна Безуглая. По словам депутата, речь идет о Запорожье и Днепре, к которым россияне постепенно приближаются, о Харькове и Херсоне, которые уже длительное время подвергаются постоянным атакам, а также о Суммах, ставших плацдармом для украинских активных действий на Курщине.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на Купянском направлении российские захватчики полностью захватили населенный пункт Песчаное и продвигаются в сторону реки Оскол, сообщил командир 1-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады Владимир Фокин. По его словам, на Купянском направлении ситуация трудная, а местами неконтролируемая. Он отметил, что врагу осталось два километра до реки Оскол.