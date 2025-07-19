Знали, куда бьют: в России сделали циничное заявление после ракетного удара по Украине

В Минобороны страны-агрессора цинично прокомментировали ночную атаку по Украине, заявив о якобы ударах по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом говорится в сводке Минобороны РФ в Telegram.

Минобороны РФ. Фото: из открытых источников

В ночь на 19 июля российские войска осуществили массированный ракетно-дроновой обстрел территории Украины.

В Минобороны РФ традиционно оправдали атаку, заявив о якобы ударах по предприятиям военно-промышленного комплекса.

По их словам, ночью был нанесен "групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования", а также дронами-камикадзе.

В оборонном ведомстве РФ утверждают, что якобы целились по украинским предприятиям, которые "производят составные части ракет и ударных беспилотников".

В заявлении также традиционно утверждается, что "все определенные объекты поражены".

Читайте также на портале "Комментарии" — в Павлограде Днепропетровской области сегодня утром, 19 июля, прозвучало несколько взрывов на фоне предупреждения об угрозе применения оккупантами баллистики. Также громко было в Шостке Сумской области.

Также издание "Комментарии" сообщало – в результате ночного удара дронов по многоэтажному зданию в Одессе горели несколько этажей. Одна женщина погибла. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Россия атаковала Одессу. Погиб один человек. В результате атаки вспыхнул пожар с 6 по 9 этаж 9-этажного жилого дома", — сообщили в ГСЧС.

Отмечено, что спасатели совместно с добровольцами ликвидировали возгорание. Из горящих квартир были спасены пять человек. Одна женщина погибла на месте.



