Россия снова накрывает огнем два города: детали

В Павлограде Днепропетровской области сегодня утром, 19 июля, прозвучало несколько взрывов на фоне предупреждения об угрозе применения оккупантами баллистики. Также громко было в Шостке Сумской области.

Взрыв. Фото: из открытых источников

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", — сообщили в Воздушных силах ВСУ.

О причинах и последствиях взрывов представители местной власти и ВСУ пока не сообщали.

Также минимум шесть взрывов прозвучало в Шостке Сумской области на фоне угрозы применения вражеских КАБов. Россияне этой ночью атаковали Шосткинскую громаду дронами почти четыре часа.

В Сумской ОВА сообщили, что в результате ударов врага разрушены объекты гражданской инфраструктуры. Также есть повреждения в жилом секторе. Но, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Читайте также на портале "Комментарии" — ночью 19 июля страна-агрессор осуществила самую массированную атаку на город Павлоград на Днепропетровщине. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Адские ночь и утро для Павлограда. Самая массированная атака на город. Взрыв за взрывом. Российские террористы целились ракетами и беспилотниками", — рассказал Сергей Лысак.

Также издание "Комментарии" сообщало – в результате ночного удара дронов по многоэтажному зданию в Одессе горели несколько этажей. Одна женщина погибла. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).