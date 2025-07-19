Самая ожесточенная атака: по какому городу Россия била дронами и ракетами

Ночью 19 июля страна-агрессор осуществила самую массированную атаку на город Павлоград на Днепропетровщине. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Атака на Павлоград. Фото: Днепропетровская ОВА

"Адские ночь и утро для Павлограда. Самая массированная атака на город. Взрыв за взрывом. Российские террористы целились ракетами и беспилотниками", — рассказал Сергей Лысак.

Глава Днепропетровщины отметил, что в результате атаки изуродованы пожарная часть, промышленные предприятия, пятиэтажка, возникли пожары.

"Вчера вечером враг нацелил на область ракеты. В результате атаки в Днепре и районе произошли пожары. На Синельниковщине изуродованы два частных дома. По Никопольщине агрессор целился FPV-дронами и артиллерией. Бил по Марганецкой, Мировской, Покровской громадам. Поврежден микроавтобус", — добавил глава ОВА.

Отмечено, что вечером, 18 июля, из-за атаки на Марганецкую громаду пострадал 57-летний мужчина. Лысак предупредил, что воздушная тревога из-за атаки россиян по-прежнему продолжается.

Читайте также на портале "Комментарии" — в результате ночного удара 19 июля дронов по многоэтажному зданию в Одессе горели несколько этажей. Одна женщина погибла. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Россия атаковала Одессу. Погиб один человек. В результате атаки вспыхнул пожар с 6 по 9 этаж 9-этажного жилого дома", — сообщили в ГСЧС.

Отмечено, что спасатели совместно с добровольцами ликвидировали возгорание. Из горящих квартир были спасены пять человек. Одна женщина погибла на месте.

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