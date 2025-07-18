Большие разрушения, есть погибшие: что известно об ударе РФ по Днепропетровщине

Российские захватнические войска сегодня утром, 18 июля, атаковали ударными беспилотниками Каменский район Днепропетровской области. В результате удара повреждены дома, есть погибшие. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Взрывы в Днепропетровской области. Фото: из открытых источников

"Враг ударил БпЛА по Каменскому району. Из-за атаки – двое погибших. Мужчина и женщина", — отметил глава Днепропетровской ОВА.

По его словам, на месте вражеского удара атаки возник пожар. Также в результате атаки повреждены административные здания, магазин и частные дома.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на среду, 17 июля, армия РФ совершила массированную атаку дронами по Днепру и области. В результате обстрела возникли масштабные пожары, разрушены промышленные объекты, а среди мирного населения есть раненые и погибший. Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Силы ПВО уничтожили 22 вражеских БПЛА, однако часть беспилотников достигла целей. Особенно сильно пострадал областной центр – Днепр.

По данным Лысака, в городе погиб один человек, еще пятеро получили травмы. Госпитализированные мужчины в возрасте 35, 37, 40 и 52 лет, трое из них находятся в тяжелом состоянии. 70-летнего пострадавшего отправили на амбулаторное лечение. В результате атаки занялось несколько объектов, в том числе промышленные предприятия.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Кривом Роге на Днепропетровщине прогремел мощный взрыв. Оккупанты нанесли удар баллистической ракетой неизвестного типа из направления оккупированного Крыма.



