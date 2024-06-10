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Ткачик Олеся
Программа швейцарского саммита сокращена с двух дней до одного: об этом сообщили организаторы саммита по Украине в швейцарском Бюргенштоке.
Саммит мира
Известно, что гости саммита прибудут ближе к вечеру 15 июня. Первым официальным мероприятием будет совместный выход в прессу президента Швейцарии Виолы Амхерд и Владимира Зеленского. Выход запланирован на 14:30. Открытие саммита состоится в 17.30.
В то же время, по его словам, это подтверждает, что серьезные решения по Украине действительно перенесены как минимум на осень, на условный саммит в Саудовской Аравии.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Швейцарии 15-16 июня должен пройти Глобальный саммит мира. По состоянию на сегодняшний день участие в нем подтвердили 90 стран и организаций. При этом официально подтверждено, что цель саммита заключается именно в определении "дорожной карты" движения в мирный процесс. При этом прикладное обсуждение будут иметь пункты, имеющие широкое международное внимание, то есть речь идет о безопасности и гуманитарных вопросах.
Украина ожидает результат по трем направлениям/пунктам. Первое – это свободное судоходство, то есть продовольственная безопасность. Второе – ядерная и энергетическая безопасность. Третье – обмен пленными и возвращение незаконно депортированных детей.
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Ігор
сегодня, 13:45
Саміт без формули злого Клоуна з самим Петрушкою на руці Єрмака і злою відьмою Урсулою фондерляйн. Такі досягнення в юдейців завжди. Божий нарід тільки Біду притягує на тих, хто отримає нещастя бути поруч з ними. Смертельна суперечка на те яка з країн виживе, кінчається зникненням гнилого.