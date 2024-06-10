Значимость саммита в Швейцарии капитально снизилась: что на это указывает

Программа швейцарского саммита сокращена с двух дней до одного: об этом сообщили организаторы саммита по Украине в швейцарском Бюргенштоке.

Саммит мира

Известно, что гости саммита прибудут ближе к вечеру 15 июня. Первым официальным мероприятием будет совместный выход в прессу президента Швейцарии Виолы Амхерд и Владимира Зеленского. Выход запланирован на 14:30. Открытие саммита состоится в 17.30.

"То есть значимость встречи действительно капитально снизилась с момента, когда ее только начали планировать. А если серьезных результатов никто не планирует, то и задерживаться лишнее время никому нет смысла. Тем более, у всех свои внутриполитические события в этот период",

– подчеркнул политтехнолог Алексей Голобуцкий.

В то же время, по его словам, это подтверждает, что серьезные решения по Украине действительно перенесены как минимум на осень, на условный саммит в Саудовской Аравии.

"Но не факт, что и там не ограничатся только предварительным обсуждением, а окончательные решения перенесут "на после выборов в США",

– добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Швейцарии 15-16 июня должен пройти Глобальный саммит мира. По состоянию на сегодняшний день участие в нем подтвердили 90 стран и организаций. При этом официально подтверждено, что цель саммита заключается именно в определении "дорожной карты" движения в мирный процесс. При этом прикладное обсуждение будут иметь пункты, имеющие широкое международное внимание, то есть речь идет о безопасности и гуманитарных вопросах.

Украина ожидает результат по трем направлениям/пунктам. Первое – это свободное судоходство, то есть продовольственная безопасность. Второе – ядерная и энергетическая безопасность. Третье – обмен пленными и возвращение незаконно депортированных детей.





