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Зима во время войны. Союзник или враг для Украины

Британский эксперт в своем анализе для The Telegraph объясняет разницу между способностью жить на холоде и способностью биться на холоде.

сегодня, 16:36
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Автор:

Slava Kot

Низкая температура и высокая влажность зимой значительно усложняют боевые действия на фронте. Эксперт доктор Джек Уотлинг из Королевского института объединенных служб знает, что зима повредит одной из сторон в войне, и отмечает, что это не та, на которую указывает большинство. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Telegraph.

Зима во время войны. Союзник или враг для Украины

Война зимой. Фото: из открытых источников

Доктор Джек Уотлинг эксперт по сухопутной войне в британском аналитическом центре Royal United Services Institute. В анализе для Telegraph он отмечает, что, несмотря на распространенные предположения, зима не будет благоприятной для российских войск. Он утверждает, что это неправильное мнение, потому что то, что кто может жить в холоде, не означает, что он способен бороться в холоде.

По мнению эксперта, война на холоде предполагает специальные навыки и умения, недостающие у мобилизованных россиян. Уотлинг утверждает, что на отличие от жизни в холоде, где живут многие россияне, война в зимних условиях совсем другая. Зимой труднее найти укрытие, поэтому нужно держаться ближе к земле. Соответственно в таких условиях трудно иметь чистую и сухую одежду.

"Мокрые люди в зимних условиях имеют очень ограниченные временные рамки, в которых они останутся боеспособными", – пишет эксперт.

В таких условиях солдаты быстро мерзнут, переохлаждаются, а если не удается поднять температуру тела, то погибают.

Доктор Джек Уотлинг утверждает, что российские командиры должны знать, когда необходимо уходить с поля боя и искать убежище для обогрева. Эксперт отмечает, что в этот момент нужна высокая сила духа и моральная составляющая для солдат, которых у русских войск мало. Таким образом, большинство будет пытаться сидеть в теплых местах, а это будет прекрасная цель для украинской артиллерии.

Украина также оснащена техникой борьбы с низкими температурами. Эксперт прогнозирует, что украинская армия постарается удержать россиян в поле зимой, чтобы те как можно больше пострадали от холода

"Этой зимой интенсивность боевых действий в Украине вряд ли снизится", – заключает эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Финляндии критикует Европу из-за войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Россия теряет одного из своих крупнейших союзников.



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Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2022/12/01/winter-coming-war-ukraine-could-kyivs-greatest-ally/
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