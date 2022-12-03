Зима во время войны. Союзник или враг для Украины

Низкая температура и высокая влажность зимой значительно усложняют боевые действия на фронте. Эксперт доктор Джек Уотлинг из Королевского института объединенных служб знает, что зима повредит одной из сторон в войне, и отмечает, что это не та, на которую указывает большинство. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Telegraph.



Война зимой. Фото: из открытых источников

Доктор Джек Уотлинг эксперт по сухопутной войне в британском аналитическом центре Royal United Services Institute. В анализе для Telegraph он отмечает, что, несмотря на распространенные предположения, зима не будет благоприятной для российских войск. Он утверждает, что это неправильное мнение, потому что то, что кто может жить в холоде, не означает, что он способен бороться в холоде.

По мнению эксперта, война на холоде предполагает специальные навыки и умения, недостающие у мобилизованных россиян. Уотлинг утверждает, что на отличие от жизни в холоде, где живут многие россияне, война в зимних условиях совсем другая. Зимой труднее найти укрытие, поэтому нужно держаться ближе к земле. Соответственно в таких условиях трудно иметь чистую и сухую одежду.

"Мокрые люди в зимних условиях имеют очень ограниченные временные рамки, в которых они останутся боеспособными", – пишет эксперт.

В таких условиях солдаты быстро мерзнут, переохлаждаются, а если не удается поднять температуру тела, то погибают.

Доктор Джек Уотлинг утверждает, что российские командиры должны знать, когда необходимо уходить с поля боя и искать убежище для обогрева. Эксперт отмечает, что в этот момент нужна высокая сила духа и моральная составляющая для солдат, которых у русских войск мало. Таким образом, большинство будет пытаться сидеть в теплых местах, а это будет прекрасная цель для украинской артиллерии.

Украина также оснащена техникой борьбы с низкими температурами. Эксперт прогнозирует, что украинская армия постарается удержать россиян в поле зимой, чтобы те как можно больше пострадали от холода

"Этой зимой интенсивность боевых действий в Украине вряд ли снизится", – заключает эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Финляндии критикует Европу из-за войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Россия теряет одного из своих крупнейших союзников.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!