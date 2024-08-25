Зима будет тяжелой: в Минэнерго честно ответили, что будет со светом

Украинцев ожидает тяжелая зима, которая, по прогнозам, будет сложнее предыдущей, однако страна уже активно готовится к испытаниям в энергетической сфере. Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.

Отключение света в Украине (фото из открытых источников)

"Необходимо готовиться к тяжелой зиме. К сожалению, она действительно будет тяжелее прошлой. Но мы должны стремиться обеспечить себя автономно. Мы, со своей стороны, сделаем все возможное, чтобы это не стало критическим", — отметил Галущенко.

Министр подчеркнул, что обстрелы оказывают разрушительное влияние на энергетическую инфраструктуру страны. Он сообщил, что из-за атак России Украина потеряла около половины своих мощностей.

"Главный вопрос – это последствия обстрелов. Даже не столько сами обстрелы, сколько то, какой вред они могут нанести. К сожалению, обстрелы, начавшиеся в этом году 22 марта, нанесли значительный ущерб. Потеряли уже 9 ГВт генерации. При максимальном потреблении зимой прошлого года было 18 ГВт. Это практически половина", – пояснил министр.

Галущенко добавил, что правительство понимает: российские обстрелы не прекратятся, поэтому ключевой задачей остается восстановление энергетических объектов и их защита с помощью систем ПВО.

Кроме этого, планируется усиление распределенной генерации, менее уязвимой к атакам и способной обеспечивать локальные потребности электроэнергии. Уже введены в эксплуатацию новые мощности и рассматривается возможность увеличения объемов распределенной генерации до конца года. Страну также снабжают резервными источниками питания.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинцев пугают страшным прогнозом . Святослав Павлюк, исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" и эксперт по энергоэффективности в эфире "Эспрессо" выразил мнение, что украинцам следует быть готовыми к возможному сценарию, при котором отсутствие электроэнергии может занять целый месяц.