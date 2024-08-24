Зима будет сложной. В правительстве рассказали, к чему готовиться украинцам

В ближайшую зиму ситуация в энергетике Украины будет сложной, но Кабинет Министров успевает подготовиться, заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Энергетика Украины проживает непростые времена. Фото из открытых источников

"Нужно готовиться к сложной зиме. Эта зима будет сложнее предыдущей. Нужно иметь возможности автономного обеспечения. Мы, со своей стороны, сделаем все, чтобы это не понадобилось", – отметил Герман Галущенко.

По словам министра энергетики, Украина успевает подготовиться к зиме, однако ключевое влияние на энергосистему оказывают российские обстрелы.

"Единственный вопрос – это влияние обстрелов. Даже не сам факт обстрелов, а насколько они могут нанести нам вред. К сожалению, начавшиеся в этом году 22 марта обстрелы нанесли существенный вред. Цифра 9 ГВт уже звучала. Это такая генерация, которую мы потеряли. При пиковом потреблении прошлой зимой 18 ГВт.

По его словам, в правительстве не питают иллюзий, что обстрелы остановятся, а потому первый вопрос состоит в том, чтобы восстановить все, что можно, и параллельно защитить энергетические объекты системами ПВО, которые сейчас поступают в страну.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что рейтинг одобрения и доверия к Владимиру Путину в России рекордно обрушился из-за Курской операции ВСУ, свидетельствуют результаты опроса госслужбы ВЦИОМ. Отмечается, что столь сильное недельное падение соцслужба не фиксировала за все время российского вторжения в Украину. Результаты опроса показали, что рейтинг одобрения действий российского диктатора с 12 по 18 августа упал на 3,5% по сравнению с предыдущей неделей и достиг 73,6%. Уровень доверия к Владимиру Путину за этот же период снизился на 2,6% — до 78,2%.