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Slava Kot
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото из открытых источников
Культовый режиссер из Дании Ларс фон Триер отреагировал на передачу истребителей F-16 от его страны для Украины и заявил, что "жизнь россиян имеет значение". На такие слова ответил секретарь СНБО Алексей Данилов.
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Президент Украины посетил Данию, где встретился с премьером страны Мэтте Фредериксен. Во время их встречи они осмотрели самолеты F-16, а затем Дания объявила, что передаст их Украине. Датский режиссер Ларс фон Триер осудил поведение политиков в Instagram. Режиссер критикует Зеленского, Путина и Фредриксен, которая по словам фон Триера с большой улыбкой "позировала в кабине одной из самых страшных машин для убийства". В конце сообщения Ларс фон Триер указал, что "жизнь россиян имеет значение!".
На это отреагировал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Украинский чиновник объясняет, что Украина живет не в абстрактном мире, а в реальности, где россияне убийцы, где украинские города ежедневно испытывают российские ракетные удары, где убивают, насилуют и пытают украинских граждан российские военные.
Также "Комментарии" писали, что представителя России Сергея Лаврова встретили с протестами на саммите БРИКС, активисты подняли транспаранты со словами "Езжай домой Лавров".
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сегодня, 09:54
Корумповане IQ медведева разом зі своєю бандою комплексують. Це до інших території йшли добровільно, а до цих мародерів добровільно ніхто не піде. Доведеться вигризати вогняним валом та геноцидом задовольняти свою жагу до територій. Світ бачив що сталось з захищеним Маріуполем Бахмутом Донецьким аеропортом. Як все більше деградували підконтрольні території, а мародери або вугілля за готівку купували або плясати їздили на Росію розважати Путіна грою на роялі без трусиків.