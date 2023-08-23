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"Жизнь россиян имеют значение!": В Украине отреагировали на заявление культового режиссера

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на слова Ларса фон Триера о россиянах.

сегодня, 10:40
Автор:
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Slava Kot
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"Жизнь россиян имеют значение!": В Украине отреагировали на заявление культового режиссера

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото из открытых источников

Культовый режиссер из Дании Ларс фон Триер отреагировал на передачу истребителей F-16 от его страны для Украины и заявил, что "жизнь россиян имеет значение". На такие слова ответил секретарь СНБО Алексей Данилов.


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Президент Украины посетил Данию, где встретился с премьером страны Мэтте Фредериксен. Во время их встречи они осмотрели самолеты F-16, а затем Дания объявила, что передаст их Украине. Датский режиссер Ларс фон Триер осудил поведение политиков в Instagram. Режиссер критикует Зеленского, Путина и Фредриксен, которая по словам фон Триера с большой улыбкой "позировала в кабине одной из самых страшных машин для убийства". В конце сообщения Ларс фон Триер указал, что "жизнь россиян имеет значение!".

На это отреагировал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Война — это не кино, где актеры играют в жизнь и смерть. За каждым живым террористом-россиянином стоит убитый украинец. Выбор между палачом и жертвой становится трагедией, когда художник выбирает сторону палача", — пишет Данилов.

Украинский чиновник объясняет, что Украина живет не в абстрактном мире, а в реальности, где россияне убийцы, где украинские города ежедневно испытывают российские ракетные удары, где убивают, насилуют и пытают украинских граждан российские военные.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась реакция представителей США на утренние атаки дронами по территории РФ.

Также "Комментарии" писали, что представителя России Сергея Лаврова встретили с протестами на саммите БРИКС, активисты подняли транспаранты со словами "Езжай домой Лавров".



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Источник: https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/pfbid0Ew9J8fzve3B2DNSC29uSvcCcb5ZKNwkY8XZfxpLXMdRBSC6eiP3xcu3ZQrVeH99pl
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 09:54

Корумповане IQ медведева разом зі своєю бандою комплексують. Це до інших території йшли добровільно, а до цих мародерів добровільно ніхто не піде. Доведеться вигризати вогняним валом та геноцидом задовольняти свою жагу до територій. Світ бачив що сталось з захищеним Маріуполем Бахмутом Донецьким аеропортом. Як все більше деградували підконтрольні території, а мародери або вугілля за готівку купували або плясати їздили на Росію розважати Путіна грою на роялі без трусиків.


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