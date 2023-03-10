Жителям Запорожской области грозит принудительная мобилизация

Оккупанты в Запорожской области готовятся к принудительной мобилизации. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

Окупанти готуються до примусової мобілізації

"Гауляйтер Балицкий уже в третий раз пытается заставить жителей в оккупации воевать за Россию, — заявил Иван Федоров. — Год назад он создал так называемые "казацкие дружины", якобы для охраны общественного порядка. Полгода назад собрал тик-ток батальон имени Судоплатова — наемников для пропаганды "второй армии мира" в росСМИ. Теперь приказал создать "народное ополчение", опять вроде бы для охраны порядка.

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По мнению Федорова, гауляйтер пытается задобрить кремлевское начальство, не удовлетворенное постоянными потерями на фронте.

— А чтобы не "придумывать велосипед", действует по старым схемам "донецкого сценария": после оккупации частей Донецкой и Луганской областей в 2014 году рашисты создали так называемую "народную милицию", которая впоследствии трансформировалась в армейские корпуса ДНР/ЛНР. В ряды "пушечного мяса" в первую очередь тогда принудительно мобилизовывали всех официально трудоустроенных мужчин, — рассказал Иван Федоров.

Как отмечает чиновник, мужчины на временно оккупированных территориях Запорожской области находятся под угрозой очередного террора.

Напомним, что словами пленных вагнеровцев, они понесли тяжелые потери под Бахмутом. Поэтому Кремль собирается набрать еще 400 тысяч мобилизованных. Агитировать россиян идти на войну в Украину в Кремле поручили Медведеву.

Тем временем рашисты и РПЦ решили молиться на иконы с изображением коллаборантов Стремоусова и Гиви. На одной из церемоний благословения российских военных на убийства украинцев представители РПЦ поставили иконы с погибшим херсонским коллаборантом Кириллом Стремоусовым и боевиком "ДНР", известным под прозвищем "Гиви". Стремоусов, запомнившийся своими видео, в которых он восхвалял рашистов, изображен в роли православного мученика в красном наряде, с крестом и нимбом над головой.