logo

BTC/USD

18994.44

ETH/USD

1330.77

LTC/USD

51.80

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

39.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Жителей одного из регионов Украины призывают эвакуироваться на зиму
commentss НОВОСТИ Все новости

Жителей одного из регионов Украины призывают эвакуироваться на зиму

Жителей деоккупированных населенных пунктов Херсонской области призывают выезжать на зиму

сегодня, 20:02
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Жителей деоккупированных сел и городков Херсонского региона власти призывают уехать на зиму. Об этом информирует земляков глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

Жителей одного из регионов Украины призывают эвакуироваться на зиму

Эвакуация из Херсонской области (фото из открытых источников)

"Учитывая ситуацию, которая сложилась в освобожденных населенных пунктах, советуем эвакуироваться на зимний период в Закарпатскую, Хмельницкую и Житомирскую области. Особенно это касается семей с детьми и маломобильных лиц", — утверждает чиновник.

Органы власти помогут людям покинуть территорию региона. Для этого вы должны:

-позвонить в "горячую линию" Херсонской областной военной администрации, номер телефона 0800330951 или сообщить в чат-бот .

-рассказать о желании эвакуироваться – работники примут ваше сообщение.

-специалисты позвонят вам и проинформируют о времени эвакуации.

-определенного дня прибыть туда, куда приедет эвакуационный автобус.

Обращаясь к должностным лицам, необходимо сообщить о собственных социальных проблемах.

Когда граждане получат статус внутренне перемещенного лица, страна будет платить жителям Херсонщины денежную помощь, которая составляет 2 тысячи гривен на взрослого человека и 3 тысячи гривен для граждан с инвалидностью и на детей.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что россияне боятся, что в их город придут украинские военные . Ход украинского контрнаступления вызвал страх в приграничной Белгородской области. Россияне боятся, что война пересечет границу и в город зайдут украинские войска. Они собирают основные пищевые продукты, одежду, а в окрестных лесах строятся укрепления. Также граждане России перестали клеить символическую букву Z на постройках и автомобилях, сообщает The Guardian.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/khersonskaODA/1028
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!