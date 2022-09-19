Жителей одного из регионов Украины призывают эвакуироваться на зиму

Жителей деоккупированных сел и городков Херсонского региона власти призывают уехать на зиму. Об этом информирует земляков глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

Эвакуация из Херсонской области (фото из открытых источников)

"Учитывая ситуацию, которая сложилась в освобожденных населенных пунктах, советуем эвакуироваться на зимний период в Закарпатскую, Хмельницкую и Житомирскую области. Особенно это касается семей с детьми и маломобильных лиц", — утверждает чиновник.

Органы власти помогут людям покинуть территорию региона. Для этого вы должны:

-позвонить в "горячую линию" Херсонской областной военной администрации, номер телефона 0800330951 или сообщить в чат-бот .

-рассказать о желании эвакуироваться – работники примут ваше сообщение.

-специалисты позвонят вам и проинформируют о времени эвакуации.

-определенного дня прибыть туда, куда приедет эвакуационный автобус.

Обращаясь к должностным лицам, необходимо сообщить о собственных социальных проблемах.

Когда граждане получат статус внутренне перемещенного лица, страна будет платить жителям Херсонщины денежную помощь, которая составляет 2 тысячи гривен на взрослого человека и 3 тысячи гривен для граждан с инвалидностью и на детей.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что россияне боятся, что в их город придут украинские военные . Ход украинского контрнаступления вызвал страх в приграничной Белгородской области. Россияне боятся, что война пересечет границу и в город зайдут украинские войска. Они собирают основные пищевые продукты, одежду, а в окрестных лесах строятся укрепления. Также граждане России перестали клеить символическую букву Z на постройках и автомобилях, сообщает The Guardian.

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