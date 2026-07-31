Жителей Москвы начали активно готовить к беспощадным атакам: власти в панике пошли на отчаянное решение

В Московской области впервые за длительное время начали открыто готовить население к возможным атакам. Местные власти публикуют интерактивные карты с перечнем так называемых "углубленных помещений", которые в случае опасности должны использоваться как временные укрытия для гражданских. Об этом сообщает The Moscow Times.

Центр Москвы. Фото: из открытых источников

Одной из первых такую карту обнародовала администрация Люберецкого муниципального округа, расположенного примерно в 18 километрах от Москвы. На интерактивной схеме обозначены сотни объектов, где жителям рекомендуют укрываться во время возможных ударов.

В список вошли подвалы многоквартирных домов, подземные паркинги, почтовые отделения, а также другие помещения в Люберцах, Дзержинском, Жовтневом и ряде других населенных пунктов округа. Именно эти объекты определены как места временного пребывания людей в случае чрезвычайной ситуации.

Похожий шаг сделала и администрация Подольска, расположенного почти в 40 километрах от российской столицы. На карте указаны адреса укрытий, их площадь, а также максимальное количество людей, которых они способны принять.

Несмотря на подготовку к возможным угрозам, российские чиновники традиционно уверяют, что ситуация находится под полным контролем и призывают население не поддаваться панике. В то же время, гражданам рекомендуют заранее знать ближайшее укрытие и в случае сигнала опасности брать с собой только самое необходимое: документы, медикаменты, запас воды, телефон и зарядное устройство.

Как отмечает The Moscow Times, активизация властей Московской области происходит на фоне усиливающихся заявлений о риске возможных ударов по Москве. В российском информационном пространстве все чаще звучат предположения, что угроза для столицы РФ может возрасти уже в ближайшие месяцы, поэтому региональные власти начали заранее готовить систему гражданской защиты.

Портал "Комментарии" уже писал, что очередная встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом продемонстрировала возобновление публичной поддержки Киева в Вашингтоне. В то же время говорить о кардинальном изменении американской политики пока рано, ведь глава Белого дома не объявил о новых масштабных пакетах военной помощи и не усилил давление на Кремль.