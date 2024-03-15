"Жигули" вместо участка: как в Донецке "голосуют" за Путина

На временно оккупированных территориях Украины 15 марта начались так называемые выборы президента РФ, на которых очевидно победит российский диктатор Владимир Путин.

В оккупированном Донецке стартовали "выборы" Путина. Фото из открытых источников

Атмосферу выборов в оккупированном Донецке с помощью фотографии передал украинский журналист Денис Казанский.

Журналист обратил внимание, что в захваченном россиянами городе на так называемых "выборах" люди "голосуют" не на избирательных участках, а прямо посреди улицы. Люди заполняют бюллетени не в кабинах для тайного голосования, а на капотах ржавого автомобиля.

"Так выглядят "путинские выборы" в Донецке. "Голосование" на ржавых "Жигулях", в грязи, за гаражами, под наблюдением вооруженного оккупанта. Будь я карикатуристом, то нарисовал бы такую карикатуру на российские "выборы". А российская пропаганда сама фотографирует все это", – прокомментировал журналист "избирательный процесс" на оккупированных территориях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что следующие месяцы будут решающими для Украины, от них будет зависеть дальнейшее развитие событий на фронте, заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что "многие аналитики ожидают великого российского наступления этим летом". В этой связи, отметил чиновник, Украина не может ждать результатов следующих президентских выборов в США.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский захватчик Станислав Ионкин получил 20 лет заключения за то, что в 2022 году поджег ночной клуб "Полигон" в городе Кострома РФ. В результате пожара погибли 13 человек. Однако российский оккупант не будет отбывать наказание, а поедет обратно на войну в Украине.