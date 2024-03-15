"Жигули" вместо участка: как в Донецке "голосуют" за Путина

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Марьян Ощановский
На временно оккупированных территориях Украины 15 марта начались так называемые выборы президента РФ, на которых очевидно победит российский диктатор Владимир Путин.
В оккупированном Донецке стартовали "выборы" Путина. Фото из открытых источников
Атмосферу выборов в оккупированном Донецке с помощью фотографии передал украинский журналист Денис Казанский.
Журналист обратил внимание, что в захваченном россиянами городе на так называемых "выборах" люди "голосуют" не на избирательных участках, а прямо посреди улицы. Люди заполняют бюллетени не в кабинах для тайного голосования, а на капотах ржавого автомобиля.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что следующие месяцы будут решающими для Украины, от них будет зависеть дальнейшее развитие событий на фронте, заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что "многие аналитики ожидают великого российского наступления этим летом". В этой связи, отметил чиновник, Украина не может ждать результатов следующих президентских выборов в США.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский захватчик Станислав Ионкин получил 20 лет заключения за то, что в 2022 году поджег ночной клуб "Полигон" в городе Кострома РФ. В результате пожара погибли 13 человек. Однако российский оккупант не будет отбывать наказание, а поедет обратно на войну в Украине.
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