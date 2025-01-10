Жестокое зрелище: в качестве кого россияне используют солдат КНДР

Северокорейские солдаты, воюющие в Курской области против украинских сил, используют стратегию "мясорубки". Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал "The Times" военный из 33-го отдельного штурмового батальона с позывным "Леопард", описывая столкновение с северокорейскими войсками в ближнем бою в деревне Махновка.

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

Военный отметил, северокорейцы используются, словно саперные машины. Они просто идут в один ряд, в трех-четырех метрах друг от друга, если один подрывается, то санитары идут сзади и забирают погибших, а толпа продолжает идти друг за другом. Так они проходят через минные поля. Такой проход для каждого из них просто лотерея.

По словам военного, во время битвы за село солдат КНДР смешали с россиянами в одном подразделении, чтобы попытаться скрыть их идентичность, однако они оказались в невыгодном положении, поскольку используют только стрелковое оружие, пулеметы, гранатометы, максимум минометы.

Боец отметил, что солдаты КНДР пока не используют беспилотников.

"Но я подозреваю, что они начинают учиться этому, и чем дольше затягивается война, тем больше вероятность того, что они будут внедрять инновации", — подчеркнул он.

При этом, хотя солдаты КНДР хорошо обучены и физически подготовлены, им необходимо назначить проводников, которые помогут им ориентироваться на чужой местности и в незнакомом климате, говорит "Леопард". Его батальон смог захватить одного из русских проводников, но северокорейцы отказываются сдаваться в плен живыми живым, предпочитая сражаться насмерть или пытаться бежать. При этом их командиры похоже не обеспокоены гибелью своих людей, отмечает украинский боец.

Читайте также на портале "Комментарии" — потери РФ в Курской области впечатляют: сколько оккупантов уничтожили всего в одном бою.



