Российское командование не прекращает гнать своих вояк вперед в Курской области, отдавая команду выбить Силы обороны Украины с территории РФ. На днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что только возле села Махновка армия РФ потеряла до батальона пехоты, включая северокорейских солдат и российских десантников. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Forbes".

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

СМИ уточняет, что Махновка, которая перешла под контроль Сил обороны Украины еще в августе, уже несколько дней является местом ожесточенных боев. На видео, распространяющихся в пабликах и телеграмм-каналах, видно, как российские и северокорейские войска входят в село и попадают под атаку украинской пехоты, танков и беспилотников.

Аналитик Эндрю Перпетуа, который тщательно изучает социальные сети для подсчета потерь в российско-украинской войне, подтвердил слова Зеленского.

"Такое ощущение, что я только что увидел, как погиб целый российский батальон на одном видео", – заявил он, добавив, что визуально подтвердил 408 потерь за один день.

Отмечается, что участок фронта между Махновкой на севере и Плеховым на юге – не самый интенсивный отрезок на Курской дуге. Но отдельные бои в Махновке и Плеховом могли быть более кровавыми по сравнению с другими участками.

Так, 14 декабря 2024 года во время атаки через открытые поля, которую враг осуществлял в три волны, более 500 северокорейских пехотинцев смогли выбить 100 украинских военных, которые удерживали село. Но тогда силы КНДР стали легкой мишенью для украинских беспилотников и артиллерии. Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщал, что потери северокорейского контингента (убитыми и ранеными) могли составлять более половины сил, задействованных в атаке.

"Российская атака на Махновку в минувшие выходные могла быть еще более дорогой и менее успешной. Мало того, что Махновка все еще находится в серой зоне, есть некоторые доказательства того, что украинские войска – возможно, из 61-й механизированной бригады, 36-го отдельного стрелкового батальона или приданных территориальных бригад – фактически продвинулись на небольшое расстояние примерно в то же время, когда около 400 россиян лежали убитыми или ранеными на той же местности", – говорится в материале.

Большие потери, которые несут как российские, так и северокорейские военные, начинают сказываться на двухмесячном наступлении РФ на Курской дуге. Украинский Центр оборонных стратегий акцентирует, что боевые действия на территории области активизировались до максимального уровня. Это заставляет вражескую группировку тратить все имеющиеся ресурсы, причем в крайне неудобное и невыгодное для россиян время.

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