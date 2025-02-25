Жестокий удар России по Краматорску: в полиции показали последствия (ФОТО)

В Краматорске Донецкой области возросло число пострадавших из-за российского обстрела 25 февраля. Среди них – дети. Есть один погибший, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Нацполицию Украины.

В Краматорске погибший и 14 раненых в результате российского удара. Фото: Нацполиция Украины

"Один человек погиб, еще 14 ранены, из них четверо детей – предварительные последствия обстрела Краматорска", – сказано в сообщении.

Отмечается, что россияне ударили по частному сектору города около 14.20.

"В настоящее время идет спасательная операция. В результате атаки повреждено по меньшей мере 17 частных домов", – говорится в сообщении.

Как сообщал портал "Комментарии", в течение недели с 17 по 23 февраля Россия сбросила на Украину более 1400 управляемых авиабомб и провела рекордную атаку дронов - самую массированную за три года войны. На этом фоне Украина по-прежнему нуждается в любом усилении ПВО, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Каждый день наши люди противостоят воздушному террору. В преддверии третьей годовщины полномасштабной войны Россия применила против Украины 267 ударных дронов. Самая большая атака с момента, когда иранские дроны начали бить по украинским городам и селам", — подчеркнул президент.

По данным Зеленского, всего за всю неделю почти 1150 ударных беспилотников, более 1400 управляемых авиабомб и 35 ракет разных типов обрушились на Украину стараниями страны-агрессора РФ.

Также портал "Комментарии" писал, что в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу Днепропетровской области вечером 22 февраля один человек погиб и пятеро пострадали. По предварительным данным, повреждены 12 многоквартирных домов, объект гражданской инфраструктуры (местные паблики говорят о ресторане), пансионат для престарелых, церковь УПЦ МП, социальные и промышленные здания, АЗС, автомобили. А до этого 20 февраля оккупанты жестоко разбомбили Константиновку.