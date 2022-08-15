Жены боевиков "Л/ДНР" массово пишут письма Путину: что просят

Жены боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" решили обращаться лично к президенту России Владимиру Путину, чтобы тот посодействовал в вопросе скорейшего возвращения их муж из плена домой. Женщины возмущаются, что их мужчины оккупанты массово начали брать в свою армию под полномасштабное вторжение в Украину, однако после того, как попавшие в плен Москва не собирается включать их в списки на обмен. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет сайт "24 канала".

Боевики "ДНР". Фото: из открытых источников

Женщины жалуются, что российское военное командование несправедливо относится к их мужчинам, которые, по их мнению, такие же военные, как и большинство российских солдат. Однако за россиян почему-то российское командование хлопочет и те возвращаются из плена, а вот о боевиках "ЛДНР" никто и слова не закажет.

Жены боевиков жалуются, что массовая мобилизация на оккупированных Россией территориях продолжается, однако жители ЛДНР не получают никаких гарантий.

Отметим, россияне продолжают мобилизовать в ряды своей армии жителей ОРДЛО. Преимущественно людей вооружают и бросают на передок, где потом выживают единицы. В основном под мобилизацию подпадают люди рабочих специальностей: шахтеры, строители, сантехники. Однако, и они тоже не желают подвергать свою жизнь опасности во имя путинской мечты, поэтому в рядах армии оккупантов массово увеличиваются случаи дезертирства.

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