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Женщины-медики: как им действовать во время мобилизации

Комментарий заместителя министра

сегодня, 14:27
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Автор:

Константин Куликов

До 2026 года, по словам замминистра Анны Маляр, украинки с медицинским образованием не обязаны становиться на учет. Женщины с другими профессиями могут добровольно присоединиться к рядам сил обороны. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление чиновницы во время телемарафона.

Женщины-медики: как им действовать во время мобилизации

Тисячі українських жінок захищають Україну

"До 2026 года даже для украинок, имеющих медицинскую специальность — единственную, по которой они могут подлежать мобилизации, не будет обязательной постановки на учет. Другие профессии — только в добровольном порядке", — пояснила Маляр.


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Также она сообщила об изменениях, касающихся системы учета.

"Там нет ничего, чтобы усложняло ситуацию резервистов, призывников, людей, состоящих на учете. Речь идет об упрощении системы учета", — заверила чиновница.

По ее словам, в настоящее время мобилизации женщин нет. При этом, по словам Маляр, в настоящее время добровольно Украину защищают около 5 тысяч женщин.

В целом, по данным украинских военных и экспертов, для защиты Украины мобилизовано до миллиона человек.

Между тем, характеризуя ситуацию вокруг Бахмута, командующий Сухопутными войсками отметил, что она "сложна". В свою очередь, эксперты были более откровенны и ответили на вопрос, стоит ли оборона города-крепости тех потерь, которые сейчас несет Украина.

"Этот населенный пункт имеет в военном смысле не стратегическое, но оперативно-тактическое значение. В случае его захвата у противника расширяется оперативно-тактическое пространство как на север (Северск и так далее), так и на юг (Угледар иже с ним). Это дает оккупантам возможность окружить существующие укрепрайоны ВСУ", – объяснил эксперт.

Между тем, Путин созывает олигархов России.



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