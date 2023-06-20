Жена скандального нардепа Тищенко рассказала, почему он не ушел на фронт

Жена нардепа Николая Тищенко – Алла Барановская ответила на многие вопросы Рамины Эсхакзай. Давая большое интервью, она объяснила, почему ее муж не воюет на фронте, пишет "УНИАН".

Николай Тищенко и Алла Барановская (фото из открытых источников)

Барановская нашла немало оправданий для своего мужа, в частности сказала, что Тищенко не мог с оружием в руках отправиться на линию фронта, потому что депутату это запрещает закон. Жена нардепа, в частности, подчеркнула, что сограждане должны знать, что Украина — парламентско-президентское государство, и, как утверждает закон о мобилизации, народные избранники не могут быть мобилизованы. В частности, парламентарии должны быть на месте и голосовать за новые законы.

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Однако, как утверждает Алла Барановская, Тищенко часто посещал опасные места.

"Мой муж побывал в огромном количестве командировок, где сейчас очень опасно. Для него всегда важно приезжать к нашим ребятам, и это всегда скандалы дома. Он не боится войны и быть в опасных местах", – рассказала его супруга.

Она еще комментировала и то, что после 24 февраля 2022 Николай Тищенко находился на Закарпатье. Ведь его назначили руководителем закарпатской ячейки, потому как руководитель должен был быть там.

Еще жена известного нардепа рассказала, что Николай Тищенко является независимым человеком и политиком, никому ничего не виноватым. Именно таков был ее ответ на поставленный вопрос Рамины о хейте в адрес Николая Тищенко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что почти 60% украинцев считают, что Николай Тищенко должен составить депутатский мандат. Компания "Active Group" провела исследование общественного мнения по поводу поездки народного депутата от "Слуги Народа" Николая Тищена в Таиланд якобы для встречи с украинской общиной в отеле Novotel (Бангкок). Сам Тищенко заявил, что выехал в заграничную командировку, однако председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук не подтвердил, что такая командировка Тищенко имела место.