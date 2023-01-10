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Железный купол по-киевски: Чем защищают небо над столицей

Чем ПВО ВСУ сейчас закрывает небо над Киевом, рассказал начальник городской военной администрации (КМВА) Сергей Попко

10 января 2023, 20:40
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Автор:

Моесеенко Валентина

Украинская противовоздушная оборона (ПВО) ВСУ не раз демонстрировала эффективность, уничтожая большинство целей противника. Как пример, во время последней атаки иранскими "шахедами" в Киеве удалось уничтожить 32 из 32 вражеских БПЛА. О сегодняшней ситуации рассказал начальник городской военной администрации (КМВА) Сергей Попко, пишут "Комментарии".

Железный купол по-киевски: Чем защищают небо над столицей

Какое оружие защищает небо столицы

Силы и средства обороны столицы ежедневно совершенствуют свой потенциал. По словам Сергея Попко, вдобавок к имеющимся системам противовоздушной обороны, давно стоящим на вооруженной украинской армии, используют и иностранные зенитно-ракетные комплексы: NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенитные САУ Gepard и другие системы, эффективно противодействующие вражеским ракетам и дроном.

"Это вооружение – современные системы ПВО, которое Украина продолжает получать от наших партнеров, а украинские защитники быстро их овладевают и эффективно применяют",

– отметил Попко.

По его словам, военные столицы, как и вся Украина, ожидают в ближайшее время поставок американской системы противовоздушной обороны Patriot. В характеристиках версии Patriot сказано, что комплекс может защищать от тактических баллистических ракет, крылатых ракет, беспилотников, самолетов и других угроз.

"Она будет развернута в максимально сжатые сроки и существенно усилит ПВО. Кроме того, со многими странами-партнерами постоянно ведутся переговоры по предоставлению других различных видов вооружения, которые способны эффективно уничтожать ракеты и БПЛА врага", — пояснил Попко.

Как писали "Комментарии", американская система Patriot будет доставлена в Украину в максимально сжатые сроки. Подготовка к передаче этих систем уже началась. А украинские военные уже начали курс подготовки к работе с этими системами.



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Источник: https://tsn.ua/exclusive/oborona-kiyeva-pid-chas-viyni-zagroza-nastupu-z-bilorusi-ta-povistki-v-metro-interv-yu-z-golovoyu-kmva-sergiyem-popkom-2240731.html
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