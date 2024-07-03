Ждем середины осени: военный порадовал прогнозом по войне в Украине

Несмотря на то, что противник не прекращает усиливать давление на фронте, вряд ли ему удастся достигнуть стратегических успехов. Скорее всего не удастся это этим летом и Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире программы "Говорить великий Львів" заявил военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Ветеран отметил, что об успехе Украины этим летом можно было бы говорить, если бы раньше мы начали делать кардинальные шаги с мобилизацией.

"Если бы мы сейчас имели хотя бы паритет с врагом в живой силе, то учитывая, что с апреля Конгресс США наконец разблокировал нам помощь, и где-то в мае-июне, эта помощь уже массово сюда доехала, то, если бы у нас был паритет по людям, да, за лето мы могли переломить ситуацию", — пояснил Дикий.

Он добавил, что сейчас для Украины главной целью на лето является удержать фронт и провести успешную мобилизационную кампанию. Это, по мнению ветерана АТО, даст Украине возможность переломить ход событий в свою пользу.

"За лето нам, дай Бог, как раз выровнять силы, набирать темп мобилизации. И в таком случае, где-то к середине осени, можно о чем-то серьезном говорить. У россиян также нет никакого варианта за лето нас дожать и переломить ситуацию. Пик их возможностей уже прошел — они по инерции еще катятся вперед, и они еще продавят немало где наши позиции, в частности, в Донецкой области. Но не более этого", — пояснил Дикий.

Эксперт также отметил, что сейчас РФ делает ставку на "ползучее продвижение". Однако главная цель этого продвижения – не захватить Украину, а убедить Запад, что войну против России выиграть нельзя.

По словам Дикого, россияне этим ползучим продвижением не надеются, что проползут до, как они говорят "оккупированного российского города Львов". Они прекрасно понимают, что далеко не проползут. Но они надеются таким продвижением окончательно сформировать на Западе мнение, что войну в России выиграть невозможно, что у России бесконечные ресурсы и сколько не воюй — она все равно будет продвигаться. И ставка на то, что Запад устанет и просто умоет руки от этой войны.

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