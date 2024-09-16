Ждем еще одну партию истребителей: когда и от кого получим F-16

До конца 2024 года Украина получит еще одну партию истребителей F-16 от Дании. Точная дата и количество самолетов в новых поставках остаются засекреченными по соображениям оперативной безопасности. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, сообщает "DR".

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Глава Минобороны Дании напомнил, что первый самолет был передан Украине в августе, а всего Дания пообещала поставить 19 истребителей.

"Во второй половине 2024 года будет передан еще один F-16", — подтвердил Поульсен.

Стоит отметить, что F-16 Fighting Falcon – это один из самых массовых и успешных многоцелевых истребителей четвертого поколения. Разработанный в США, он был принят на вооружение многими странами мира, включая Италию.

F-16 обладает высокой маневренностью, что позволяет ему эффективно вести воздушный бой. Кроме того, он может нести широкий спектр вооружения, включая ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", бомбы и контейнеры с неуправляемыми ракетами.

Читайте также на портале "Комментарии" — усиление защиты украинского неба от российских ракет и дронов обсудил накануне министр обороны Украины Рустем Умеров в телефонном разговоре с министром обороны Румынии Анджелом Тилваром.

Министр обороны отметил, что в скором времени Украина получит от румынских партнеров новую систему противовоздушной обороны Patriot.

F-16 в украинском небе тоже станет больше: группа наших пилотов уже проходит подготовку в Румынии.

"Поблагодарил румынского коллегу, народ и правительство его страны за поддержку и укрепление нашей ПВО. Договорились продолжать сотрудничество. Планирую свой визит в Румынию", – отметил Умеров.



