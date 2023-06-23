Ждать результата летом не стоит: СМИ узнали новые подробности о контрнаступлении ВСУ

Говорить о первых результатах контрнаступления ВСУ преждевременно, ведь оно даже "не началось всерьез". Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "CNN" заявил высокопоставленный украинский чиновник.

ВСУ. Фото из открытых источников

Собеседник издания также назвал неправдивой информацию, которую активно распространяют российские пропагандистские СМИ о том, что западные партнеры Украины недовольны стартом контрнаступления и уже давят на официальный Киев, намекая на то, что пора начинать переговоры с Москвой.

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"Слишком рано оценивать общую траекторию контрнаступления. Основное направление контрнаступления всерьез еще даже не началось", — заявил чиновник.

Он добавил, что "формировочные операции" операции в разгаре. Говорить о результатах контрнаступления можно будет не раньше осени, а то и зимы.

Отметим, в интервью "BBC" президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники на фронте сейчас действительно не продвигаются быстро. Но, если вспомнить, осенью 2022 года многие тоже говорили, что украинские войска потеряли импульс и остановились, но потом ВСУ прибавили. Тогда осеннее контрнаступление тоже начиналось подобным образом. Поэтому настоящий результат еще впереди.

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