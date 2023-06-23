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Ждать результата летом не стоит: СМИ узнали новые подробности о контрнаступлении ВСУ

Украинский источник в интервью CNN отметил, что успешность контрнаступления стоит оценивать осенью-зимой

сегодня, 10:54
Автор:
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Кравцев Сергей
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Говорить о первых результатах контрнаступления ВСУ преждевременно, ведь оно даже "не началось всерьез". Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "CNN" заявил высокопоставленный украинский чиновник. 

Ждать результата летом не стоит: СМИ узнали новые подробности о контрнаступлении ВСУ

ВСУ. Фото из открытых источников

Собеседник издания также назвал неправдивой информацию, которую активно распространяют российские пропагандистские СМИ о том, что западные партнеры Украины недовольны стартом контрнаступления и уже давят на официальный Киев, намекая на то, что пора начинать переговоры с Москвой.


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"Слишком рано оценивать общую траекторию контрнаступления. Основное направление контрнаступления всерьез еще даже не началось", — заявил чиновник.

Он добавил, что "формировочные операции" операции в разгаре. Говорить о результатах контрнаступления можно будет не раньше осени, а то и зимы.

Отметим, в интервью "BBC" президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники на фронте сейчас действительно не продвигаются быстро. Но, если вспомнить, осенью 2022 года многие тоже говорили, что украинские войска потеряли импульс и остановились, но потом ВСУ прибавили. Тогда осеннее контрнаступление тоже начиналось подобным образом. Поэтому настоящий результат еще впереди.

Читайте также на портале "Комментарии" — идет третья неделя наступательных действий украинских Сил обороны на ряде направлений. И пока мы подавливаем российские оккупационные войска на юге, те продолжают атаки на востоке. В Пентагоне уверены, что ВСУ ждут тяжелые битвы, с потерями, но уверены, что украинцы добьются успеха. Ну, а информационный фон вокруг событий на фронтах российско-украинской войны традиционно перенасыщен. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" фронтовую и около-фронтовую ситуацию на данный момент.




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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-06-23-23/index.html
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