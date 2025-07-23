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Ждать ли Украине вскоре Patriot: что теперь говорят США

По информации СМИ, США готовят соглашения о Patriot для Украины с разными странами

23 июля 2025, 07:16
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Кравцев Сергей

США включились в активные переговоры с рядом стран о передаче систем противовоздушной обороны Patriot Украине.

Ждать ли Украине вскоре Patriot: что теперь говорят США

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Источник в Пентагоне подтвердил журналистам на условиях анонимности, что готовятся отдельные двусторонние соглашения о поставках систем ПВО.

Отмечено, что крайние сроки пока что не установлены. Процесс переговоров продолжается. В Пентагоне не назвали точное количество стран, с которыми могут быть заключены соглашения.

"Пока нет конкретных сроков или дедлайна", — пояснил источник.

Читайте также на портале "Комментарии" — Нидерланды выразили готовность реализовать существенный вклад в передачу Украине американских систем ПВО Patriot. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в соцсети Х сделал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Во время онлайн-встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины, министр напомнил, что "мы самостоятельно предоставляем дополнительные средства ПВО: боеприпасы для F-16, средства противодействия дронам, радары и т.д.". 

В соответствующем заявлении на сайте Минобороны, Брекельманс отметил, что российская воздушная кампания террора "в последнее время достигает новых уровней", поскольку "цель России проста – сломать несгибаемый украинский народ".

Также издание "Комментарии" сообщало – Вашингтон в самом деле пытается как можно оперативнее поставить необходимое Украине. Это происходит в рамках плана президента Дональда Трампа, предусматривающего закупку оружия Европой. Рассматриваются варианты продажи систем ПВО Patriot из собственных запасов. Такое заявление сделал спецпредставитель Вашингтона в НАТО Мэтью Уитакер.




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Источник: https://suspilne.media/1073183-pentagon-vede-peregovori-z-radom-krain-sodo-postacanna-sistem-patriot-dla-ukraini/
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