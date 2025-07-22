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Стала известна страна, которая готова активно включиться в поставки Patriot Украине

Министр обороны подтвердил, что Нидерланды помогут передать Украине системы Patriot

22 июля 2025, 07:50
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Кравцев Сергей

Нидерланды выразили готовность реализовать существенный вклад в передачу Украине американских систем ПВО Patriot. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в соцсети Х сделал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Стала известна страна, которая готова активно включиться в поставки Patriot Украине

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Во время онлайн-встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины, министр напомнил, что "мы самостоятельно предоставляем дополнительные средства ПВО: боеприпасы для F-16, средства противодействия дронам, радары и т.д.".

В соответствующем заявлении на сайте Минобороны, Брекельманс отметил, что российская воздушная кампания террора "в последнее время достигает новых уровней", поскольку "цель России проста – сломать несгибаемый украинский народ".

"Мы не можем этого допустить. Поэтому мы хотим сделать существенный вклад в дополнительную противовоздушную оборону для Украины. Многое уже сделано, но нужно больше. Только продолжая неустанно и массово поддерживать Украину и усиливая давление на Россию, мы заставим Россию сесть за стол переговоров", — отметил министр.

Брекельманс сообщил, что сейчас проводятся консультации с США и другими союзниками по американской инициативе поставки дополнительных систем вооружения, включая системы ПВО Patriot. По его словам, "важно, чтобы свой вклад сделала вся Европа".

"Украина защищает линию фронта против российской агрессии для всей Европы. Если Россия сможет прорваться, это сразу создаст большую угрозу для остальной Европы и НАТО", — подчеркнул глава оборонного ведомства.

В Минобороны акцентировали, что обеспечение противовоздушной обороны является важным приоритетом военной поддержки Украины со стороны Нидерландов.

Читайте также на портале "Комментарии" — скорые поставки Patriot в Украину зависят от этих трех стран.




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Источник: https://x.com/DefensieMin/status/1947349716737409464?t=EP4hn-ivj9QCCSPZ8ownCQ&s=07
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