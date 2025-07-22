Стала известна страна, которая готова активно включиться в поставки Patriot Украине

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Кравцев Сергей
Нидерланды выразили готовность реализовать существенный вклад в передачу Украине американских систем ПВО Patriot. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в соцсети Х сделал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.
ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников
Во время онлайн-встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины, министр напомнил, что "мы самостоятельно предоставляем дополнительные средства ПВО: боеприпасы для F-16, средства противодействия дронам, радары и т.д.".
В соответствующем заявлении на сайте Минобороны, Брекельманс отметил, что российская воздушная кампания террора "в последнее время достигает новых уровней", поскольку "цель России проста – сломать несгибаемый украинский народ".
Брекельманс сообщил, что сейчас проводятся консультации с США и другими союзниками по американской инициативе поставки дополнительных систем вооружения, включая системы ПВО Patriot. По его словам, "важно, чтобы свой вклад сделала вся Европа".
В Минобороны акцентировали, что обеспечение противовоздушной обороны является важным приоритетом военной поддержки Украины со стороны Нидерландов.
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