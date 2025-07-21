Скорые поставки Patriot в Украину зависят от этих трех стран

Германия предложила США профинансировать две системы Patriot для Украины. Помимо готовности Берлина оперативно помочь Киеву с укреплением системы ПВО также Испания и Греция рассматриваются, как страны, которые могут поставить системы Patriot в первую очередь. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкое издание "Spiegel".

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, на заседании Контактной группы по Украине, в которой примет участие министр обороны США Пит Хегсет, речь, вероятно, пойдет о том, смогут ли США все-таки напрямую поставлять системы в Украину.

"Афины располагают шестью батареями Patriot, каждая из которых имеет шесть пусковых установок. Однако премьер-министр Кириакос Мицотакис пока отказывается от этой идеи. В июле прошлого года Испания заказала в США четыре системы Patriot последней разработки с управляемыми ракетами PAC-3 и эксплуатирует три системы более старой версии. Испания поставляла Украине зенитные ракеты для систем Patriot. Однако до сих пор она не поддалась международному давлению и не поставила комплексные системы", – говорится в публикации.

В то же время авторы публикации указывают на важную деталь, которая усложнит любые поставки Patriot в Украину, кроме передачи напрямую из США. Системы должны быть совместимы. В то время как для Бундесвера, например, компоненты устанавливаются на четырёхосных грузовиках, компоненты для Швейцарии должны устанавливаться на прицепах, что также является распространённой практикой в США. Даже если политическое соглашение будет достигнуто, такие технические детали все равно придется прояснить.

Читайте также на портале "Комментарии" — Вашингтон в самом деле пытается как можно оперативнее поставить необходимое Украине. Это происходит в рамках плана президента Дональда Трампа, предусматривающего закупку оружия Европой. Рассматриваются варианты продажи систем ПВО Patriot из собственных запасов. Такое заявление сделал спецпредставитель Вашингтона в НАТО Мэтью Уитакер.



