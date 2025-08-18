Ждать ли скорой встречи Трампа, Зеленского и Путина: о чем намекнули в Белом доме

Встреча президента США Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран не обязательно должна гарантировать, что следующим этапом станет трёхсторонний саммит с участием России. Об этом пишет издание "The Washington Post", со ссылкой на источник в Белом доме.

Трамп, Путин и Зеленский. Фото: из открытых источников

"По словам представителя Белого дома, Соединённые Штаты надеются, что на этой неделе состоится трёхсторонняя встреча с участием Трампа, Путина и Зеленского. Однако чиновник предупредил, что Белый дом не обязательно ожидает такого результата от встречи в понедельник", – говорится в материале.

Журналисты отметили, разработка гарантий безопасности, скорее всего, будет длительным процессом, что может позволить Владимиру Путину продолжать свою войну, пока детали окончательно согласовываются.

Глава государства акцентировал, что "мы все одинаково хотим быстро и надежно закончить эту войну" и что мир должен быть длительным.



