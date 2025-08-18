logo

Ждать ли скорой встречи Трампа, Зеленского и Путина: о чем намекнули в Белом доме
Ждать ли скорой встречи Трампа, Зеленского и Путина: о чем намекнули в Белом доме

WP пишет о том, что Белый дом уже не ожидает трёхстороннего саммита после встречи Трампа и Зеленского

18 августа 2025, 07:12
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Встреча президента США Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран не обязательно должна гарантировать, что следующим этапом станет трёхсторонний саммит с участием России. Об этом пишет издание "The Washington Post", со ссылкой на источник в Белом доме.

Ждать ли скорой встречи Трампа, Зеленского и Путина: о чем намекнули в Белом доме

Трамп, Путин и Зеленский. Фото: из открытых источников

"По словам представителя Белого дома, Соединённые Штаты надеются, что на этой неделе состоится трёхсторонняя встреча с участием Трампа, Путина и Зеленского. Однако чиновник предупредил, что Белый дом не обязательно ожидает такого результата от встречи в понедельник", – говорится в материале.

Журналисты отметили, разработка гарантий безопасности, скорее всего, будет длительным процессом, что может позволить Владимиру Путину продолжать свою войну, пока детали окончательно согласовываются.  

Читайте также на портале "Комментарии" — большой день для всего мира: Трамп анонсировал немедленное завершение войны в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – стал известен сценарий встречи Трампа и Зеленского: что должен сделать украинский президент.

Ранее "Комментарии" писали — президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в США. На встрече с президентом Дональдом Трампом он пообещал добиться длительного мира и заставить Россию остановить войну. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление президент опубликовал у себя в Telegram-канале.  

Глава государства акцентировал, что "мы все одинаково хотим быстро и надежно закончить эту войну" и что мир должен быть длительным. 




Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2025/08/17/trump-zelensky-meeting-europe/
