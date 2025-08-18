Стал известен сценарий встречи Трампа и Зеленского: что должен сделать украинский президент

Накануне ключевых переговоров у Трампа два самых влиятельных человека заговорили одновременно, посылая диаметрально противоположные сигналы. Речь о спецпредставителе президента США Уиткоффа и госсекретаре СШП Рубио. Так Уиктофф заявил, что Путин уже сделал замечательную уступку и Украине нужно немедленно договариваться". Трампу это соблазнительно, потому что его цель – Нобелевская премия, то есть быстрый мир безразлично за чей-то счет, чтобы не американский. Такое мнение выразил политический обозреватель, блогер Алексей Паныч.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп.

Обозреватель продолжает, Рубио подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут давить на Украину, чтобы она отдала свои территории РФ в рамках мирного соглашения. Потому что Рубио понимает, что за "скорую Нобелевку" в этом году мир позже заплатит очень дорого, и США это заденет также.

Алексей Паныч отмечает, что Соединенные Штаты может и не будут давить на Украину, а вот Трамп на Зеленского давить точно будет. Поэтому заявления Уиткоффа и Рубио – это последние отчаянные попытки повлиять на позицию самого Трампа.

"Следовательно, сценарий словно понятен: Трамп сначала хочет всячески нажать на Зеленского тет-а-тет, чтобы потом либо поставить европейцев перед фактом "договоренности", либо разыграть гнев на Зеленского и либо отменить коллективную встречу, либо свести ее к минимуму, сказав "я умываю руки, вые. Лично я был бы рад, если бы Зеленский все время встречи тет-а-тет молчал, как партизан на допросе. Но уверен, что европейцы дали ему лучшие советы. Проблема лишь в том, хватит ли их соблюдения", – отметил эксперт.

По его мнению, то, что Зеленский откажется от предложения Путина, уже вполне понятно. Открытый и самый важный вопрос – как он это сделает, а это те же тонкости дипломатии и психологии.

